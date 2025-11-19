Jaipur News: सेन्ट्रल जेल में लाखों के जैमर जाम; मोबाइल के बाद अब डोंगल की एंट्री, सुरक्षा के इंतजामों की उड़ी धज्जियां

जयपुर। जयपुर सेन्ट्रल जेल में लगातार मोबाइल मिलने की घटनाओं के बीच अब एक डोंगल बरामद होने से जेल प्रशासन की नींद उड़ गई है। केन्द्रीय कारागृह के बिजली कोठड़ी के स्टोर रूम में सोमवार को यह डोंगल मिला। प्रहरी राजेश सिंह तंवर ने मामले की रिपोर्ट लालकोठी थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस और जेल प्रशासन अब यह जांच कर रहे हैं कि यह डोंगल जेल तक कैसे पहुंचा और इसका इस्तेमाल कौन कर रहा था। डोंगल इंटरनेट सिस्टम से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे में इसके जेल में मिलने से सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।