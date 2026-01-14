Jaipur: आज शाम 6.30 बजे हवामहल पर आना मत भूलना, पहली बार देखने को मिलेगा ये ‘खास नजारा’…

Tourism News: मकर संक्रांति के अवसर पर इस बार जयपुरवासियों और पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण जुड़ने जा रहा है। पहली बार जयपुर की ऐतिहासिक परकोटा नगरी में स्थित बड़ी चौपड़ में पतंग-आतिश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव परंपरागत पतंगबाजी और भव्य आतिशबाजी का अनोखा संगम होगा, जो जयपुर की सांस्कृतिक पहचान को नए अंदाज में प्रस्तुत करेगा।