3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर: सरकारी जमीन खोदकर भरा नाला! कागजों में भाड़ा उठाया, मिट्टी के खेल से करोड़ों की चपत; JDA मौन

Jaipur News: जयपुर में जेडीए के स्वामित्व की सरकारी जमीन पर 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे कर दिए गए। गोनेर क्षेत्र में करोड़ों रुपए का मिट्टी घोटाला हो गया और जेडीए चुप है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

image

अश्विनी भदौरिया

Jun 03, 2026

jda gonear nala

मिट्टी खोदकर कर दिए 20 फीट गहरे गड्ढे।

जयपुर। शहर के बाहरी जोन में मिट्टी में खेल हो रहा है। जेडीए के अधिकारी चुप हैं और ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। स्थिति यह है कि जेडीए के स्वामित्व की सरकारी जमीन पर 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे कर दिए गए। गोनेर क्षेत्र में करोड़ों रुपए का मिट्टी घोटाला हो गया और जेडीए चुप है। रिंग रोड के पास गोनेर में जेडीए की ओर से नाला निर्माण करवाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में मिट्टी भरने का बड़ा काम था। संबंधित फर्म को मिट्टी दूर से लेकर आनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकारी जमीन से ही मिट्टी उठाकर डाल दी गई। नाले को तो सही किया जा रहा है, लेकिन आस-पास गड्ढे कर दिए गए। आगामी मानसून में ये गड्ढे मौत के कुएं साबित हो सकते हैं।

इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी को समझें तो यह शुद्ध रूप से सरकारी खजाने पर डाका है। गोनेर नाला निर्माण का मूल टेंडर 28 करोड़ रुपए का था, जो 15 फीसदी अधिक दर पर दिया गया। यानी करीब 32 करोड़ रुपए इसके निर्माण में खर्च होंगे। सूत्रों की मानें तो 50 फीसदी काम मिट्टी का ही है। ऐसे में काम 32 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

2500 का डम्पर बचाने का खेल

टेंडर शर्तों के मुताबिक ठेकेदार को मिट्टी डम्परों में भरकर लानी थी। बाजार में एक डम्पर मिट्टी और उसके परिवहन का खर्च करीब 2500 रुपए आता है। इस भारी-भरकम खर्च को बचने के लिए पास से ही मिट्टी उठाना शुरू कर दिया। इससे परिवहन खर्चा एक हजार रुपए ही आया। यानी सीधे 1500 रुपए की एक डम्पर पर बचत हो रही है।

यहां भी हुई मनमानी

जेडीए ने पिछले वर्ष पटेल नगर आवासीय योजना लॉन्च की थी। प्राइम लोकेशन की इस योजना में गड्ढे ही गड्ढे थे। यहां मिट्टी भरने के लिए जेडीए ने करीब 20 करोड़ रुपए का टेंडर किया। यहां जमीन को समतल करने के लिए मिट्टी कल्पना नगर योजना से लेकर आनी थी, लेकिन ठेकेदार ने सरकारी जमीन से ही मिट्टी उठाना शुरू कर दिया। ऐसे में योजना की जमीन तो समतल हो गई, लेकिन आस-पास गड्ढे ही गड्ढे हो गए। जबकि कल्पना नगर के टीले अब तक खत्म नहीं हो पाए। दरअसल, पटेल नगर से कल्पना नगर की दूरी करीब सात से आठ किमी है।

जेडीए को नहीं मिल रहे चोर

बिना किसी वैध लीज, रॉयल्टी या जेडीए की अनुमति के सरकारी जमीन से मिट्टी का एक कट्टा उठाना भी संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। कई माह से यह खेल चल रहा है, इसके बाद भी जेडीए अधिकारी चुप हैं। एक भी मिट्टी चोर को जेडीए की टीम तलाश नहीं कर पाई और ही किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई।

इन सवालों के कौन देगा जवाब

1 - जब टेंडर में मिट्टी लाने की जगह तय थी, तो साइट इंजीनियरों ने पास की सरकारी जमीन खोदे जाने पर काम क्यों नहीं रुकवाया?

2- महीनों से चल रही इस चोरी में आज तक एक भी डम्पर सीज क्यों नहीं हुआ और किसी भी मिट्टी चोर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

3- पूर्व में ठेकेदार के जो बिल पास किए गए हैं, उसमें मिट्टी की दूरी का भाड़ा किस आधार पर सत्यापित किया गया?

4- समतल जमीन और टीलों को 20 फीट गहरे गड्ढों में बदलने वाले दोषियों से इस सरकारी संपत्ति के नुकसान का हर्जाना कौन वसूलेगा?

  • मेरे आने से पहले जोन में नाले का काम चल रहा था। जेडीए की जमीन से जो मिट्टी उठाई जा रही थी, उसको रुकवा दिया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
  • हेमराज मीणा, एक्सईएन, जेडीए

Ajmer: गेहूं को घुन से बचाने रखे विषाक्त पाउच ने ली युवक की जान, परिवार सदमे में

ये भी पढ़ें
Ajmer Tragedy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Jun 2026 02:06 pm

Published on:

03 Jun 2026 02:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर: सरकारी जमीन खोदकर भरा नाला! कागजों में भाड़ा उठाया, मिट्टी के खेल से करोड़ों की चपत; JDA मौन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में नकली खाद फैक्टरी का पर्दाफाश,नमक और साबुन मिलाकर तैयार हो रहा था उर्वरक

Jaipur Fake Fertilizer Case
जयपुर

मुर्गे और दो बच्चों के चित्र को देखकर नन्हें पाठकों ने अपनी रचनात्मकता का उदाहरण पेश किया है। इन सभी नन्हें पाठकों को बधाई। आप अपनी रचनात्मकता को हमेशा निखारते रहे। पत्रिका का परिवार परिशिष्ट इसमें आपका सहयोग करता रहेगा।

मुर्गे और दो बच्चों के चित्र को देखकर नन्हें पाठकों ने अपनी रचनात्मकता का उदाहरण पेश किया है।
समाचार

Rajasthan: हर गाड़ी की एंट्री फिक्स है… परिवहन निरीक्षक और ट्रक चालक का कथित ऑडियो वायरल

jaipur rto
जयपुर

Jaipur Bird House: बेजुबान परिंदों के लिए अनोखा रियल एस्टेट, जेब से खर्च करके पक्षियों के लिए लगा रहे आशियाने

Jaipur Bird House
जयपुर

भैराणा धाम आंदोलन: सरकार ने 3 मंत्री भेजे, फिर भी नहीं बनी बात, जानिए किन मुद्दों पर फंसी बात

bharana dham andolan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.