जयपुर में बेतहाशा बढ़ रहे वाहन, पार्किंग संकट से आमजन परेशान, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कब हो गया चालान



पत्रिका संवाददाता कुछ रोज पहले जेडीए पहुंचा। यहां दो बजे तक मल्टीस्टोरी पार्किंग फुल थी। लोग गाड़ी जेडीए के सामने सड़क किनारे खड़ी कर रहे थे। लोगों ने बताया कि यहां यातायात पुलिसकर्मी गाड़ियों के चालान कर देते हैं। जबकि, जिस हिस्से में गाड़ियां खड़ी होती हैं। वहां पर यातायात किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होता। शाम को इसी हिस्से में ठेले वाले खड़े होते हैं। जबकि नगर निगम ने करीब चार वर्ष पहले इसका टेंडर भी दिया था और पार्किंग भी संचालित की गई थी।