जयपुर

राजस्थान सरकार का साक्ष्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव, ई-साक्ष्य के नए नियम लागू

Rajasthan : राजस्थान सरकार ने प्रदेश में नई ई-साक्ष्य व्यवस्था लागू कर दी है। यह साक्ष्य की व्यवस्था में बड़ा बदलाव है। अब साक्ष्य के रूप में ई-साइन वाले दस्तावेज मान्य होंगे।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 15, 2025

Rajasthan Government makes Big Changes in evidence system new rules for e-evidence implemented
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान सरकार ने प्रदेश में ई-साक्ष्य व्यवस्था लागू कर दी है, जो साक्ष्य की व्यवस्था में बड़ा बदलाव है। इसके अंतर्गत अब साक्ष्य के रूप में ई-साइन वाले दस्तावेज मान्य होंगे, वही जांच अधिकारी को बयान का वीडियो तैयार कराना होगा और वीड़ियो-फोटो को मोबाइल एप के जरिए अपलोड करना होगा।

साक्ष्य के समय कोर्ट देख सकेगा वीड़ियो-फोटो

पिछले साल जुलाई में देशभर में लागू नए आपराधिक कानूनों की पालना में राज्य सरकार ने यह नियम लागू किए है। इसके अंतर्गत अब अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान के दौरान वीड़ियो-फोटो पर जोर देना होगा। इनको मोबाइल एप पर अपलोड भी करना होगा। जिससे साक्ष्य के समय कोर्ट देख सकेगा।

सजा में सामुदायिक सेवा

राज्य सरकार ने सामुदायिक सेवा की सजा से सम्बन्धित नियम लागू कर दिए हैं। इसके अंतर्गत अब छोटे-मोटे मामलों में सजा के तौर पर अस्पताल, शिक्षण संस्थान, वृद्धाश्रम से लेकर पार्क की सफाई, पेड़ लगाने और प्याऊ पर पानी पिलाने जैसे सामुदायिक कार्य कराए जा सकेंगे।

Published on:

15 Sept 2025 10:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान सरकार का साक्ष्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव, ई-साक्ष्य के नए नियम लागू

