राजस्थान सरकार का साक्ष्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव, ई-साक्ष्य के नए नियम लागू

Rajasthan : राजस्थान सरकार ने प्रदेश में ई-साक्ष्य व्यवस्था लागू कर दी है, जो साक्ष्य की व्यवस्था में बड़ा बदलाव है। इसके अंतर्गत अब साक्ष्य के रूप में ई-साइन वाले दस्तावेज मान्य होंगे, वही जांच अधिकारी को बयान का वीडियो तैयार कराना होगा और वीड़ियो-फोटो को मोबाइल एप के जरिए अपलोड करना होगा।