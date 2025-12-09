9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जयपुर

Jaipur Hit And Run: जयपुर में ट्रोले ने स्कूटी सवार 2 भाइयों को कुचला, एक KM दूर वाहन छोड़कर भागा ड्राइवर

Trailer Hit And Run In Jaipur: जयपुर में खिरणी फाटक के पास सर्विस रोड पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार दो भाइयों को कुचल दिया।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 09, 2025

Mohit-and-Pramod

मृतक प्रमोद और मोहित ओझा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। खिरणी फाटक के नजदीक सोमवार को सर्विस रोड पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार दो जनों को कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन को एक किलोमीटर दूर तक भगा ले गया और उसे वहां खड़ा कर भाग गया।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान दोनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में माचवा निवासी मोहित ओझा व मध्य प्रदेश निवासी प्रमोद ओझा की मौत हो गई।

पीओपी का काम करते थे दोनों

दोनों पीओपी का काम करते थे। दोनों रोज की तरह सोमवार सुबह काम पर जा रहे थे, तभी खिरणी फाटक सर्विस रोड पर ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। पुलिस ट्रेलर जब्त कर चालक को तलाश रही है।

रिश्ते में भाई हैं दोनों

हादसे का शिकार मोहित व प्रमोद दोनों रिश्ते में भाई लगते हैं। हादसे की सूचना पर उनके घर में कोहराम मच गया। परिजन राहुल ओझा ने बताया कि दोनों एक साथ काम करते थे और एक साइड पर काम करने जा रहे थे।

डंपर हादसे की याद हुई ताजा

खिरणी फाटक से कुछ किलोमीटर दूर ही विश्वकर्मा 14 नंबर पुलिया के पास हाल ही डंपर से कुचलने पर 15 लोगों की मौत का मंजर याद आया गया।

image

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Published on:

09 Dec 2025 10:04 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Hit And Run: जयपुर में ट्रोले ने स्कूटी सवार 2 भाइयों को कुचला, एक KM दूर वाहन छोड़कर भागा ड्राइवर

