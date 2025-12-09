Jaipur Hit And Run: जयपुर में ट्रोले ने स्कूटी सवार 2 भाइयों को कुचला, एक KM दूर वाहन छोड़कर भागा ड्राइवर

जयपुर। खिरणी फाटक के नजदीक सोमवार को सर्विस रोड पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार दो जनों को कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन को एक किलोमीटर दूर तक भगा ले गया और उसे वहां खड़ा कर भाग गया।