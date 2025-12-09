Jaipur Hit And Run: जयपुर में ट्रोले ने स्कूटी सवार 2 भाइयों को कुचला, एक KM दूर वाहन छोड़कर भागा ड्राइवर

मृतक प्रमोद और मोहित ओझा। फोटो: पत्रिका
जयपुर। खिरणी फाटक के नजदीक सोमवार को सर्विस रोड पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार दो जनों को कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन को एक किलोमीटर दूर तक भगा ले गया और उसे वहां खड़ा कर भाग गया।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान दोनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में माचवा निवासी मोहित ओझा व मध्य प्रदेश निवासी प्रमोद ओझा की मौत हो गई।
दोनों पीओपी का काम करते थे। दोनों रोज की तरह सोमवार सुबह काम पर जा रहे थे, तभी खिरणी फाटक सर्विस रोड पर ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। पुलिस ट्रेलर जब्त कर चालक को तलाश रही है।
हादसे का शिकार मोहित व प्रमोद दोनों रिश्ते में भाई लगते हैं। हादसे की सूचना पर उनके घर में कोहराम मच गया। परिजन राहुल ओझा ने बताया कि दोनों एक साथ काम करते थे और एक साइड पर काम करने जा रहे थे।
खिरणी फाटक से कुछ किलोमीटर दूर ही विश्वकर्मा 14 नंबर पुलिया के पास हाल ही डंपर से कुचलने पर 15 लोगों की मौत का मंजर याद आया गया।
