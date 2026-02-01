भूमिगत पार्किंग की सौगात… हाईकोर्ट से स्टेच्यू सर्कल तक सुगम सफर की राह खुली

समारोह में मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर पार्किंग का लोकार्पण किया और इससे मिलने वाली बड़ी राहत के बारे में बताया। 2 स्तरीय इस भूमिगत पार्किंग में 511 चार पहिया और 190 दोपहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। पार्किंग में 7 लिफ्ट की सुविधा भी है। पार्किंग को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पार्किंग में वाहनचालक भवानीसिंह मार्ग से प्रवेश कर सकेंगे, जबकि भगवानदास रोड से निकास करेंगे। निकास गेट हाईकोर्ट के सामने से होगा।

अम्बेडकर सर्कल-स्टैच्यू सर्कल के बीच सुधरेगा ट्रैफिक