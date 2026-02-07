Jaipur Bulldozer Action: जयपुर में जहां डंपर चालक ने 15 लोगों को कुचला, वहां अब 2KM तक 200 जगह चला बुलडोजर

बता दें कि पिछले साल नवंबर में हरमाड़ा लोहा मंडी रोड पर बड़ा हादसा हुआ था। नशे में धुत डंपर चालक ने सड़क किनारे खड़े और पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया था। साथ ही कई गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। इस हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे।