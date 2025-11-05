Patrika LogoSwitch to English

Train Reschedule: जयपुर जंक्शन री-डवलपमेंट का असर: वंदेभारत-शताब्दी समेत चार दर्जन ट्रेनों पर असर, कई ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी

Jaipur Junction redevelopment: रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जयपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म पुनर्निर्माण और तकनीकी कार्यों के चलते कई ट्रेनों को खातीपुरा, सांगानेर, दुर्गापुरा और अन्य नजदीकी स्टेशनों से संचालित किया जाएगा। वहीं कुछ ट्रेनें अजमेर, कोटा या अन्य मध्यवर्ती स्टेशनों तक सीमित रहेंगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 05, 2025

Railways New Decision Jodhpur-Delhi Cantt Vande Bharat timings changed from today at Gurugram station

फाइल फोटो पत्रिका

Train Route Diversion: जयपुर। जयपुर जंक्शन के री-डवलपमेंट कार्य के चलते एक माह से अधिक समय तक रेल संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने बताया कि 9 नवंबर से 12 दिसंबर 2025 तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन या तो आंशिक रूप से रद्द रहेगा या उनका रूट बदला जाएगा। इस अवधि में वंदेभारत, शताब्दी, हैदराबाद, पुणे, मुंबई और नागपुर जैसी प्रमुख ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। यात्रियों को सफर से पहले अपने टिकट और गंतव्य की जानकारी अवश्य जांचने की सलाह दी गई है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जयपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म पुनर्निर्माण और तकनीकी कार्यों के चलते कई ट्रेनों को खातीपुरा, सांगानेर, दुर्गापुरा और अन्य नजदीकी स्टेशनों से संचालित किया जाएगा। वहीं कुछ ट्रेनें अजमेर, कोटा या अन्य मध्यवर्ती स्टेशनों तक सीमित रहेंगी।

प्रभावित और बदले रूट वाली प्रमुख ट्रेनें

ट्रेनपरिवर्तन/रद्दीकरणतिथि
जोधपुर-भोपाल, भोपाल-जोधपुर, जयपुर-भोपालप्रारंभिक स्टेशन से रद्द23 नवंबर
भोपाल-जयपुरप्रारंभिक स्टेशन से रद्द24 नवंबर
हैदराबाद-जयपुररद्द24 नवंबर
जयपुर-हैदराबादरद्द26 नवंबर
उदयपुर सिटी-जयपुरआंशिक रूप से रद्द9, 14, 17, 18, 21 नवंबर–10 दिसंबर, 13 दिसंबर
जयपुर-हैदराबाद स्पेशलबदले रूट से23, 30 नवंबर, 7 दिसंबर
खातीपुरा-मुंबई सेंट्रलआंशिक रूप से रद्द23, 30 नवंबर, 6, 7, 9 दिसंबर
नागपुर-जयपुर व जयपुर-नागपुरअजमेर तक संचालित13–14, 20–21, 27–28 नवंबर, 11–12 दिसंबर
जयपुर-पुणे व पुणे-जयपुरआंशिक रूप से रद्द11–13, 15–30 नवंबर, 2–13 दिसंबर
मुंबई सेंट्रल-जयपुर व जयपुर-मुंबई सेंट्रलरद्द21 नवंबर–9 दिसंबर
जयपुर-चेन्नईदुर्गापुरा से चलेगी23 नवंबर
बांद्रा टर्मिनस-जयपुरआंशिक रूप से रद्द8 नवंबर–11 दिसंबर
राजेंद्र नगर टर्मिनस-अजमेरसांगानेर से चलेगी26 नवंबर, 3 दिसंबर
अजमेर-राजेंद्र नगर टर्मिनससांगानेर से चलेगी28 नवंबर, 5 दिसंबर
मथुरा-जयपुर-मथुराआंशिक रूप से रद्द9 नवंबर–13 दिसंबर
प्रयागराज-लालगढ़-लालगढ़रद्द8 नवंबर–12 दिसंबर
आगरा फोर्ट-अजमेर-आगरा फोर्टआंशिक रूप से रद्द22 नवंबर–9 दिसंबर
नई दिल्ली-दौराई-नई दिल्ली शताब्दीरद्द9 नवंबर–13 दिसंबर
अजमेर-जमूतवी व जमूतवी-अजमेरखातीपुरा से चलेगी8 नवंबर–9 दिसंबर
जबलपुर-अजमेर व अजमेर-जबलपुरकोटा तक संचालित21 नवंबर–9 दिसंबर

री-शेड्यूल होने वाली ट्रेनें

रेल प्रशासन ने बताया कि निम्नलिखित ट्रेनें इस अवधि में विभिन्न समय पर री-शेड्यूल होंगी —
मुंबई सेंट्रल-हिसार, अजमेर-सियालदाह, जोधपुर-वाराणसी सिटी, इंदौर-भगत की कोठी, बीकानेर-कोलकाता, मुंबई सेंट्रल-हिसार।

रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले आईआरसीटीसी वेबसाइट या रेलवे पूछताछ केंद्रों से जानकारी प्राप्त करें। इस दौरान टिकट रद्दीकरण और रिफंड नियमों में यात्रियों को पूर्ण रिफंड की सुविधा भी दी जाएगी।
री-डवलपमेंट कार्य पूरा होने के बाद जयपुर जंक्शन देश के आधुनिकतम स्टेशनों में शामिल होगा, जिसमें अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं और बेहतर प्लेटफॉर्म व्यवस्था उपलब्ध होगी।

