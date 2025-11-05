Train Reschedule: जयपुर जंक्शन री-डवलपमेंट का असर: वंदेभारत-शताब्दी समेत चार दर्जन ट्रेनों पर असर, कई ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी

फाइल फोटो पत्रिका
Train Route Diversion: जयपुर। जयपुर जंक्शन के री-डवलपमेंट कार्य के चलते एक माह से अधिक समय तक रेल संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने बताया कि 9 नवंबर से 12 दिसंबर 2025 तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन या तो आंशिक रूप से रद्द रहेगा या उनका रूट बदला जाएगा। इस अवधि में वंदेभारत, शताब्दी, हैदराबाद, पुणे, मुंबई और नागपुर जैसी प्रमुख ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। यात्रियों को सफर से पहले अपने टिकट और गंतव्य की जानकारी अवश्य जांचने की सलाह दी गई है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जयपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म पुनर्निर्माण और तकनीकी कार्यों के चलते कई ट्रेनों को खातीपुरा, सांगानेर, दुर्गापुरा और अन्य नजदीकी स्टेशनों से संचालित किया जाएगा। वहीं कुछ ट्रेनें अजमेर, कोटा या अन्य मध्यवर्ती स्टेशनों तक सीमित रहेंगी।
|ट्रेन
|परिवर्तन/रद्दीकरण
|तिथि
|जोधपुर-भोपाल, भोपाल-जोधपुर, जयपुर-भोपाल
|प्रारंभिक स्टेशन से रद्द
|23 नवंबर
|भोपाल-जयपुर
|प्रारंभिक स्टेशन से रद्द
|24 नवंबर
|हैदराबाद-जयपुर
|रद्द
|24 नवंबर
|जयपुर-हैदराबाद
|रद्द
|26 नवंबर
|उदयपुर सिटी-जयपुर
|आंशिक रूप से रद्द
|9, 14, 17, 18, 21 नवंबर–10 दिसंबर, 13 दिसंबर
|जयपुर-हैदराबाद स्पेशल
|बदले रूट से
|23, 30 नवंबर, 7 दिसंबर
|खातीपुरा-मुंबई सेंट्रल
|आंशिक रूप से रद्द
|23, 30 नवंबर, 6, 7, 9 दिसंबर
|नागपुर-जयपुर व जयपुर-नागपुर
|अजमेर तक संचालित
|13–14, 20–21, 27–28 नवंबर, 11–12 दिसंबर
|जयपुर-पुणे व पुणे-जयपुर
|आंशिक रूप से रद्द
|11–13, 15–30 नवंबर, 2–13 दिसंबर
|मुंबई सेंट्रल-जयपुर व जयपुर-मुंबई सेंट्रल
|रद्द
|21 नवंबर–9 दिसंबर
|जयपुर-चेन्नई
|दुर्गापुरा से चलेगी
|23 नवंबर
|बांद्रा टर्मिनस-जयपुर
|आंशिक रूप से रद्द
|8 नवंबर–11 दिसंबर
|राजेंद्र नगर टर्मिनस-अजमेर
|सांगानेर से चलेगी
|26 नवंबर, 3 दिसंबर
|अजमेर-राजेंद्र नगर टर्मिनस
|सांगानेर से चलेगी
|28 नवंबर, 5 दिसंबर
|मथुरा-जयपुर-मथुरा
|आंशिक रूप से रद्द
|9 नवंबर–13 दिसंबर
|प्रयागराज-लालगढ़-लालगढ़
|रद्द
|8 नवंबर–12 दिसंबर
|आगरा फोर्ट-अजमेर-आगरा फोर्ट
|आंशिक रूप से रद्द
|22 नवंबर–9 दिसंबर
|नई दिल्ली-दौराई-नई दिल्ली शताब्दी
|रद्द
|9 नवंबर–13 दिसंबर
|अजमेर-जमूतवी व जमूतवी-अजमेर
|खातीपुरा से चलेगी
|8 नवंबर–9 दिसंबर
|जबलपुर-अजमेर व अजमेर-जबलपुर
|कोटा तक संचालित
|21 नवंबर–9 दिसंबर
रेल प्रशासन ने बताया कि निम्नलिखित ट्रेनें इस अवधि में विभिन्न समय पर री-शेड्यूल होंगी —
मुंबई सेंट्रल-हिसार, अजमेर-सियालदाह, जोधपुर-वाराणसी सिटी, इंदौर-भगत की कोठी, बीकानेर-कोलकाता, मुंबई सेंट्रल-हिसार।
रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले आईआरसीटीसी वेबसाइट या रेलवे पूछताछ केंद्रों से जानकारी प्राप्त करें। इस दौरान टिकट रद्दीकरण और रिफंड नियमों में यात्रियों को पूर्ण रिफंड की सुविधा भी दी जाएगी।
री-डवलपमेंट कार्य पूरा होने के बाद जयपुर जंक्शन देश के आधुनिकतम स्टेशनों में शामिल होगा, जिसमें अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं और बेहतर प्लेटफॉर्म व्यवस्था उपलब्ध होगी।
