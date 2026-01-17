Jaipur Literature Festival: सुधा मूर्ति- एक गलत रेखा ने लाखों जिंदगियां बदल दीं, बच्चों को यह इतिहास जानना चाहिए

सुधा मूर्ति ने बताया कि यह किताब उन्होंने अपनी ग्रैंडडॉटर नॉनी के लिए लिखी है, जो लंदन में रहती है। वे चाहती थीं कि उनकी पोती अपनी जड़ों, अपने पूर्वजों के संघर्ष और उस भूमि के इतिहास को समझे, जहां से उसका परिवार आया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी ऋषि सुनक से हुई है और उनके दादा-दादी लाहौर और एबटाबाद से थे। विभाजन के समय वे सब कुछ छोड़कर पहले नैरोबी, फिर दार-एस-सलाम और अंतत, लंदन पहुंचे। उन्होंने दो बार अपना घर खोया। सुधा मूर्ति ने कहा कि आज की पीढ़ी स्वतंत्रता और जमीन को सहज मान लेती है, लेकिन इसके पीछे पीढ़ियों का संघर्ष छिपा है। बच्चों को उपदेश देकर नहीं, बल्कि कहानियों के माध्यम से इतिहास समझाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने इस कथा को दादी और पोती के संवाद के रूप में बुना।