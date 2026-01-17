राजस्थान में यहां बनेगा एलिवेटेड रोड और अंडरपास, संशोधित बजट को मंजूरी; अगले सप्ताह शुरू होगा काम

उदयपुर। लंबे संघर्ष और जन आंदोलन के बाद देबारी दाह का खेड़ा-सिंगावतों का वाड़ा अंडरपास निर्माण को लेकर संशोधित बजट को स्वीकृति मिल गई है। पूर्व में जारी 5 करोड़ 30 लाख के बजट स्कोप में कई कार्य छूट गए थे, जिसे संशोधित करवाया गया है। इसके साथ ही एनएचएआई ने अंडरपास, सर्विस रोड निर्माण करने वाली कंपनी को निर्देश जारी कर दिया है।