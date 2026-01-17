17 जनवरी 2026,

शनिवार

उदयपुर

राजस्थान में यहां बनेगा एलिवेटेड रोड और अंडरपास, संशोधित बजट को मंजूरी; अगले सप्ताह शुरू होगा काम

Elevated Road: लंबे संघर्ष और जन आंदोलन के बाद देबारी दाह का खेड़ा-सिंगावतों का वाड़ा अंडरपास निर्माण को लेकर संशोधित बजट को स्वीकृति मिल गई है।




उदयपुर





Jan 17, 2026





उदयपुर। लंबे संघर्ष और जन आंदोलन के बाद देबारी दाह का खेड़ा-सिंगावतों का वाड़ा अंडरपास निर्माण को लेकर संशोधित बजट को स्वीकृति मिल गई है। पूर्व में जारी 5 करोड़ 30 लाख के बजट स्कोप में कई कार्य छूट गए थे, जिसे संशोधित करवाया गया है। इसके साथ ही एनएचएआई ने अंडरपास, सर्विस रोड निर्माण करने वाली कंपनी को निर्देश जारी कर दिया है।

यह काम अब 10 करोड़ 33 लाख की लागत से होगा। दिल्ली मुख्यालय से स्वीकृति आने के बाद जयपुर आरओ ऑफिस से उदयपुर एनएचएआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल चौधरी को स्वीकृति आदेश भेज दिए। देबारी उपसरपंच चंदन सिंह देवड़ा ने स्वीकृति पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सांसद सीपी जोशी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल चौधरी का आभार जताया।

हादसे रुकेंगे... मिलेगी बड़ी राहत

देबारी-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर अंडरपास नहीं होने से मजबूरन हाइवे क्रॉस करना पड़ता है और रोजाना हादसे होते है। ऐसे में लंबी लड़ाई के बाद यह सौगात मिली है। यहां 40 फीट चौड़ा 13 फीट ऊंचा (एलवीयूपी) बनेगा। स्थानीय ग्रामीणों के अलावा हाइवे से गुजरने वालों को भी राहत मिलेगी।

मौके पर यह होंगे काम

सीओएस में बजट संशोधन के बाद अंडरपास, दोनों तरफ सर्विस रोड, ड्रेन, लाइटिंग, कटिंग, लोहरवाड़ा-सकदर को जोड़ने वाले कलवर्ट से सर्विस रोड कनेक्टिविटी समेत महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। संबंधित एजेंसी इस कार्य को अगले सप्ताह में शुरू करने की तैयारी में जुट गई है।

पिंडवाड़ा जाने वालों के लिए एलिवेटेड रोड

चित्तौड़गढ़ से आने वाले वाहनों को पिंडवाड़ा जाने के लिए टीआर सुपर मार्केट के सामने से यू-टर्न लेकर हाइवे क्रॉस करना पड़ता था, जिससे हादसे होते अब इसके लिए हनुमान मंदिर से पिंडवाड़ा की तरफ एलिवेटेड रोड की भी 18 करोड़ की स्वीकृति जारी हो गई है। इससे वीआईपी रोड पर हादसे थमेंगे।





राजस्थान में यहां बनेगा एलिवेटेड रोड और अंडरपास, संशोधित बजट को मंजूरी; अगले सप्ताह शुरू होगा काम

