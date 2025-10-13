Patrika LogoSwitch to English

जयपुर का मेडिकल छात्र कजाकिस्तान में गंभीर बीमार, एयरलिफ्ट कर राजस्थान लाने की मांग

राहुल घोसल्या का इलाज कराने और एयरलिफ्ट कर राजस्थान लाने की मांग उठी है। पीड़ित छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गया था।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 13, 2025

medical student Rahul Ghoslya

medical student Rahul Ghoslya (Photo-X)

जयपुर: कजाकिस्तान में गंभीर बीमारी से पीड़ित राजधानी जयपुर के एक छात्र राहुल घोसल्या का इलाज कराने और एयरलिफ्ट कर राजस्थान लाने की मांग उठी है। पीड़ित छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गया था।


बता दें कि छात्र की मदद के लिए सोशल मीडिया पर सरकार से गुहार लगाई है। वायरल वीडियो में बताया कि छात्र की तबीयत आठ अक्टूबर को खराब हुई। उसके बाद तीन दिन से छात्र वेंटिलेटर पर कोमा में है। वीडियो में भारत सरकार और राजस्थान सरकार से मदद की मांग की गई है।


वैर विधायक बहादुर सिंह कोली ने पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से राहुल घोसल्या को तत्काल एयरलिफ्ट कर भारत लाने की मांग की है। विधायक कोली ने सरकार से इस संवेदनशील मामले में जल्द सहायता करने का आग्रह किया।


बता दें कि राहुल के पिता बंशीधर घोसल्या पूर्व सैनिक हैं, जो वर्तमान में लकवे से ग्रस्त हैं। राहुल परिवार का एकमात्र पुत्र है और उसकी सात बहनें हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे स्वयं विदेश जाकर सहायता करने में असमर्थ हैं।


परिजनों और ग्रामीणों ने भारत और राजस्थान सरकार से अपील की है, राहुल को जल्द से जल्द दिल्ली के एम्स या वेदांता अस्पताल में लाकर बेहतर इलाज की व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने सरकार से मानवीय आधार पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है, ताकि छात्र सुरक्षित भारत लौट सके।

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक्स पर लिखा, राजस्थान सरकार और केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि मानवीय आधार पर त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित करे, ताकि उन्हें आवश्यक चिकित्सीय सहायता समय पर प्राप्त हो सके।

Updated on:

13 Oct 2025 07:28 am

Published on:

13 Oct 2025 07:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर का मेडिकल छात्र कजाकिस्तान में गंभीर बीमार, एयरलिफ्ट कर राजस्थान लाने की मांग

