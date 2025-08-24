Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur News: जयपुर मेट्रो के फेज-2 में 36 नहीं… अब बनेंगे 37 स्टेशन, यहां बनेगा नया मेट्रो स्टेशन; जानें?

जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में एक और नए स्टेशन का निर्माण किया जाएगा।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 24, 2025

jaipur new metro station
Photo- Patrika Network

New MetroStationin Jaipur : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेषाधिकारी (शहरी परिवहन) केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जयदीप ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना पर विस्तार से चर्चा की।

जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में एक और नए स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। फेज-2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में पहले 36 स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन अब एक और नया स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। जिससे अब कुल स्टेशनों की संख्या 36 के बजाए 37 हो गई है।

राजस्थान मंडपम के पास बनेगा नया स्टेशन

जयपुर मेट्रो के फेज-2 में प्रहलादपुरा रिंग रोड से लेकर विद्याधर नगर टोड़ी मोड़ तक 42 किलोमीटर 800 मीटर लंबे रूट पर मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। डीपीआर में प्रहलादपुरा रिंग रोड से लेकर विद्याधर नगर टोड़ी मोड़ तक कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 37 कर दिया गया है। दूसरे चरण में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम व यूनिटी मॉल के नजदीक स्टेशन बनाया जाएगा। टोंक रोड पर तारों की कूंट पर नया स्टेशन तैयार होगा।

यूं लिया नए स्टेशन का फैसला

सरकार ने यह फैसला निर्मित राजस्थान मंडपम व यूनिटी मॉल के चलते लिया है। माना जा रहा है कि यहां संभावित यात्री भार रहेगा। डीपीआर में पहले से प्रस्तावित बी टू बायपास मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन के बीच रूट निर्मित किया जाएगा। बी टू बायपास मेट्रो स्टेशन से इसकी दूरी करीब 550 मीटर और एयरपोर्ट स्टेशन से इसकी दूरी 1.1 किलोमीटर होगी।

Updated on:

23 Aug 2025 10:36 pm

Published on:

24 Aug 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: जयपुर मेट्रो के फेज-2 में 36 नहीं… अब बनेंगे 37 स्टेशन, यहां बनेगा नया मेट्रो स्टेशन; जानें?

