Jaipur News: जयपुर मेट्रो के फेज-2 में 36 नहीं… अब बनेंगे 37 स्टेशन, यहां बनेगा नया मेट्रो स्टेशन; जानें?

जयपुर मेट्रो के फेज-2 में प्रहलादपुरा रिंग रोड से लेकर विद्याधर नगर टोड़ी मोड़ तक 42 किलोमीटर 800 मीटर लंबे रूट पर मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। डीपीआर में प्रहलादपुरा रिंग रोड से लेकर विद्याधर नगर टोड़ी मोड़ तक कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 37 कर दिया गया है। दूसरे चरण में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम व यूनिटी मॉल के नजदीक स्टेशन बनाया जाएगा। टोंक रोड पर तारों की कूंट पर नया स्टेशन तैयार होगा।