जयपुर में अतिक्रमण पर निगम का बड़ा एक्शन: बाजारों से रेलवे स्टेशन तक चला बुलडोजर

जयपुर। जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के प्रमुख बाजारों से लेकर रेलवे स्टेशन क्षेत्र तक बुलडोजर चलाया। नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर सतर्कता शाखा की टीमों ने एक साथ अभियान चलाकर 60 से अधिक स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान 25 ट्रक सामान जब्त किया गया, जबकि 38500 रुपए का जुर्माना और कैरिंग चार्ज वसूला गया।