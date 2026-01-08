8 जनवरी 2026,

जयपुर

जयपुर में अतिक्रमण पर निगम का बड़ा एक्शन: बाजारों से रेलवे स्टेशन तक चला बुलडोजर

जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के प्रमुख बाजारों से लेकर रेलवे स्टेशन क्षेत्र तक बुलडोजर चलाया।

जयपुर

image

Ashwani Kumar

image

Ashwani Bhadauria

Jan 08, 2026

jaipur-nagar-nigam

नगर निगम जयपुर। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के प्रमुख बाजारों से लेकर रेलवे स्टेशन क्षेत्र तक बुलडोजर चलाया। नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर सतर्कता शाखा की टीमों ने एक साथ अभियान चलाकर 60 से अधिक स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान 25 ट्रक सामान जब्त किया गया, जबकि 38500 रुपए का जुर्माना और कैरिंग चार्ज वसूला गया।

प्रमुख बाजारों में सख्ती

सतर्कता शाखा उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में निगम की टीमों ने बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, गणगौरी बाजार, खजाने वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, चांदपोल, बापू बाजार, सांगानेरी गेट, घाटगेट, गोविंद मार्ग, पिंक स्क्वायर मॉल क्षेत्र, सिटी सर्किल, आगरा रोड और मीना पालड़ी सहित कई इलाकों में कार्रवाई की।

यहां दुकानों के बाहर, सड़क और फुटपाथ पर लगाए गए ठेले, तख्त और अस्थायी ढांचों को हटाया गया। इस दौरान 12 ट्रक सामान जब्त कर 10,500 रुपए का परिवहन शुल्क मौके पर ही वसूला गया।

रेलवे स्टेशन और ग्रीन बेल्ट पर बुलडोजर

सतर्कता शाखा उपायुक्त अजय शर्मा के नेतृत्व में खातीपुरा रेलवे स्टेशन की ग्रीन बेल्ट और स्टेशन के आसपास किए गए अतिक्रमण पर भी सख्त कार्रवाई हुई। जेसीबी की मदद से अस्थायी ठेलों को हटाया गया। साथ ही सिरसी रोड बजरी मंडी क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई में 13 ठेले जब्त कर निगम गोदाम भिजवाए गए और 28,000 रुपए का कैरिज चार्ज वसूला गया।

जयपुर में अतिक्रमण पर निगम का बड़ा एक्शन: बाजारों से रेलवे स्टेशन तक चला बुलडोजर

