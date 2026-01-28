खुदाई में मिला सोना सस्ते में बेचने का झांसा, महिला सहित तीन ठग गिरफ्तार

जयपुर. नकली सोना दिखाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का खोरा बीसल थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब दो किलो नकली सोना, चांदी जैसे धातु का सिक्का, एक मोबाइल फोन और दो हजार रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोपी जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान गड़ा सोना मिलने का झांसा देकर लोगों को शिकार बनाते थे।
डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में माल सिंह (58), सूरज सोलंकी (29) और शांति देवी (35) शामिल हैं। आरोपी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में खानाबदोश के रूप में रहते थे। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने पास सोने जैसी दिखने वाली पॉलिश की हुई धातु और सिक्के रखते थे।आरोपी खुद को जेसीबी मशीन चालक या मजदूर बताकर यह कहानी गढ़ते थे कि खुदाई के दौरान उन्हें सोना मिला है, लेकिन पैसों की जरूरत होने के कारण वे उसे सस्ते दामों में बेच रहे हैं। इसी बहाने वे भोले-भाले लोगों से मोटी रकम ऐंठ लेते थे। इस मामले में आरोपियों ने पीड़ित प्रकाश चंद मीणा से शराब के ठेके पर मुलाकात कर उसे भरोसे में लिया और करीब 15 लाख रुपये की ठगी करने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर अन्य ठगी की वारदात के बारे में जानकारी जुटा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग