Jaipur News: ‘पापा को दी गाली, मुझ पर लगाया लांछन…’, जयपुर में 17 साल की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

Jaipur News: जयपुर शहर की एक निजी स्कूल में भाई और बहन की फीस जमा नहीं होने पर अध्यापक की ओर से की गई कथित बदसलूकी से आहत होकर 17 वर्षीय छात्रा ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। घटना के बाद छात्रा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।