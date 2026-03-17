Jaipur News: ‘पापा को दी गाली, मुझ पर लगाया लांछन…’, जयपुर में 17 साल की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

जामडोली थाना (पत्रिका फाइल फोटो)
Jaipur News: जयपुर शहर की एक निजी स्कूल में भाई और बहन की फीस जमा नहीं होने पर अध्यापक की ओर से की गई कथित बदसलूकी से आहत होकर 17 वर्षीय छात्रा ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। घटना के बाद छात्रा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां उपचार के बाद अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस संबंध में परिजन ने जामडोली थाने में शिकायत दी है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, छात्रा ने विषाक्त पदार्थ खाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा। नोट में उसने उल्लेख किया कि फीस जमा नहीं होने के कारण विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कथित रूप से प्रतिदिन 100 रुपए पेनाल्टी लगाने की बात कही।
वहीं, विद्यालय के एक अध्यापक पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पिता को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसके चरित्र पर भी लांछन लगाया।
आरोप है कि इन बातों से मानसिक रूप से आहत होकर छात्रा ने यह कदम उठाया। घटना के बाद परिजन ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे समय पर उपचार मिल गया। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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