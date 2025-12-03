Good News: जयपुर में अब पावर कट नो टेंशन, 285 करोड़ के मेगा पावर प्रोजेक्ट में बनेगा नॉर्थ पावर ग्रिड

Construction of North Grid Station in Jaipur: जयपुर शहर के उपभोक्ताओं को गर्मियों में बिजली गुल होने की शिकायतों से बड़ी राहत मिलने वाली है। बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने बिजली उपभोक्ताओं को इस समस्या से निजात दिलाने की कवायद शुरू कर दी है। आमेर के चौंप में 285 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले 400 केवी नार्थ ग्रिड निर्माण के लिए फर्म को लेटर ऑफ इंट्रेस्ट (एलओआइ) जारी कर दिया गया है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तीन महीने में पूरी कर दी जाएगी और टेंडर प्रक्रिया पूरी कर होने के बाद ग्रिड का निर्माण शुरू हो जाएगा।