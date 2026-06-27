27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur North Ring Road: कब शुरू होगा रिंग रोड का काम? मुआवजे और भूमि अधिग्रहण की स्पष्टता नहीं; किसान चिंतित

Jaipur Ring Road Project: जयपुर की प्रस्तावित नॉर्थ रिंग रोड परियोजना से प्रभावित गांवों के किसान खरीफ सीजन की बुवाई को लेकर असमंजस में है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jun 27, 2026

Jaipur North Ring Road Project

एआई तस्वीर

Jaipur Northern Ring Road Project: जयपुर। जयपुर की प्रस्तावित नॉर्थ रिंग रोड परियोजना से प्रभावित गांवों के किसान खरीफ सीजन की बुवाई को लेकर असमंजस में है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने और अब तक नोटिस जारी नहीं किए जाने से किसानों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि वे खेती करें या सड़क निर्माण की तैयारी करें। राजपुरा, कोदर, केसरी सिंहपुरा सहित आसपास के गांवों में जयपुर नॉर्थ रिंग रोड के लिए मिट्टी के नमूने लिए जा चुके है और संभावित प्रभावित क्षेत्र का सीमांकन भी किया गया है।

इसके बावजूद किसानों को न तो भूमि अधिग्रहण का नोटिस मिला है और न ही परियोजना शुरू होने की समय-सीमा की कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है। किसान राकेश जोशी, सुमित गौड़, राजेश चौधरी और रामस्वरूप निठारवाल का कहना है कि खरीफ फसल की बुवाई का समय शुरू हो चुका है। किसान महंगे दामों पर खाद-बीज खरीद रहे हैं। यदि अब बुवाई कर दी जाती है और बाद में सड़क निर्माण शुरू होता है तो फसल और किसानों दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं यदि बुवाई नहीं की जाती तो पूरा कृषि सीजन प्रभावित होगा।

नॉर्थ रिंग रोड निर्माण की तिथि स्पष्ट करने की मांग

किसान नेता कैलाशचंद चौधरी ने सरकार से मांग की है कि नॉर्थ रिंग रोड निर्माण की तिथि और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तत्काल स्पष्ट की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित और समयबद्ध मुआवजा दिए बिना निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य का छह गुना मुआवजा देने की मांग भी उठाई।

भूमि अधिग्रहण के नोटिस का इंतजार

किसान भूमि अधिग्रहण के नोटिस का इंतजार कर रहे है। साथ ही खरीफ फसल की बुवाई को लेकर असमंजस की स्थिति में है। राजपुरा, कोदर और केसरी सिंहपुरा सहित कई गांव परियोजना की जद में है। किसान संगठनों ने पहले मुआवजा और फिर रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग उठाई है।

100 किमी लंबा होगा जयपुर का नया रिंग रोड

करीब 3 हजार करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर प्रस्तावित है। इसे दो हिस्सों में तैयार किया जाना है। इसमें 45 किमी का हिस्सा आगरा रोड से सी-ज़ोन बाइपास तक और 52 किमी का हिस्सा बाइपास से अजमेर रोड तक प्रस्तावित है।

3,000 करोड़ रुपए आएगी लागत

6 लेन वाला नॉर्थ रिंग रोड अजमेर रोड पर छितरोली से आगरा रोड बस्सी तक बनेगा, जो शहर के भारी ट्रैफिक को कम करेगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत 3,000 करोड़ रुपए है। यह कॉरिडोर दिल्ली रोड, कालवाड़, जोबनेर, रामपुरा डाबड़ी, जालसू और चोमू जैसे क्षेत्रों को जोड़ेगा। इस परियोजना के लिए लगभग 662 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए 150 से अधिक गांव प्रभावित होंगे।

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी का राजस्थान का कनेक्शन, जोधपुर का रहने वाला है सिया का प्रेमी

ये भी पढ़ें
Pune Ketan Agarwal Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jun 2026 03:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur North Ring Road: कब शुरू होगा रिंग रोड का काम? मुआवजे और भूमि अधिग्रहण की स्पष्टता नहीं; किसान चिंतित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

माही के पानी से राजस्थान की बदल जाएगी तस्वीर, यमुना-रामजल सेतु के बाद अब 60 साल पुराने समझौते पर टिकी निगाहें

Mahi Dam
जयपुर

Rajasthan : जैश-ए-मोहम्मद से कथित संबंध मामले में आरोपी बबीता स्पेशल कोर्ट में पेश, ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजी गई

Rajasthan ATS Jaish e Mohammed alleged links Babita Special Court sent judicial custody
जयपुर

PATRIKA PODCAST : संस्कार से जीवन में मर्यादा

patrika podcast
ओपिनियन

Jaipur News : ‘राजूराम और सुरेश ने मारा’, शेयर कारोबारी की मौत से ठीक पहले दोस्तों ने किया FB Live, अब खुलेगा राज़

Jaipur Share Market Trader Guru Prasad Chaudhary Hotel Death Update 2026
जयपुर

Patrika Jaipur 6 AM: फिर होगी फिटनेस, फ्रेशनेस और फन से भरी सुबह, पत्रिका गेट और वैशाली नगर में जुटेंगे जयपुराइट्स

Jaipur 6AM
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.