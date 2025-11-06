Jaipur Police के सिपाही ने लौटाए दहेज में मिले 11 लाख रुपए, पत्नी के लिए कही दिल छू लेने वाली बात

दहेज प्रथा आज भी भारतीय समाज के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में जतन सिंह का यह साहसी कदम युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। एक सरकारी नौकरी में होते हुए भी उन्होंने पैसे को ठुकराकर साधारण और स्वच्छ वैवाहिक जीवन को प्राथमिकता दी। कांस्टेबल जतन सिंह जयपुर पुलिस के ब्रह्मपुरी थाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके इस नेक कार्य की सूचना मिलने पर पुलिस विभाग के अधिकारी और आम लोग उनकी खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं। यह घटना दिखाती है कि बदलाव की शुरुआत व्यक्तिगत स्तर पर की जा सकती है और एक व्यक्ति भी समाज की रूढ़िवादी सोच को बदल सकता है। जतन सिंह ने साबित कर दिया कि वर्दी का फर्ज सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाना भी होता है।