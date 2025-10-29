जयपुर: खिड़की की जाली काटकर घुसे थे, एक और नकबजन गिरफ्तार, आरोपी से सोने की दो चूड़ियां बरामद

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। प्रताप नगर थाना पुलिस ने एक नकबजन को पकड़ा है। पुलिस ने उसके कब्जे से सोने की दो चूड़ियां बरामद की हैं। पुलिस पूर्व में इस मामले में हिस्ट्रीशीटर दीपक बावरिया उर्फ कोच्या सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने उनके कब्जे से 15 लाख रुपए के जेवर बरामद किए थे।
एसीपी (सांगानेर) विनोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मदन बावरिया (31) चाकसू का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास वारदात के बाद हिस्से में आईं सोने की दो चूड़ियां बरामद की हैं।
थानाप्रभारी राजेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी मदन आदतन अपराधी है। आरोपी दीपक के साथ अपनी गैंग को दो ग्रुपों में बांटकर रात को सूने मकानों को चिन्हित करता। जिन मकानों के बाहर ताला मिलता उनमें नकबजनी करता। आरोपी नकबजनी से पूर्व अपने वाहनों के लिए डीजल व पेट्रोल भी चोरी करते थे। इस मामले में प्रताप नगर निवासी अक्षय कुमार गुप्ता ने रिपोर्ट दी थी।
इसमें बताया कि 30 जून को चोर खिड़की की जाली काटकर घुसे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों को चिन्हित कर पकड़ लिया। पुलिस इस मामले में नरेना निवासी कानाराम उर्फ कालू बावरिया, कानाराम बडच्या, चाकसू निवासी नरेन्द्र पंवार, मालपुरा गेट निवासी दीपक कोच्या, रामकरण और शिवदासपुरा निवासी लक्ष्मण उर्फ चुनिया को गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे मामले में कांस्टेबल गणेश की अहम भूमिका रही है।
