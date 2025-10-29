जयपुर: खिड़की की जाली काटकर घुसे थे, एक और नकबजन गिरफ्तार, आरोपी से सोने की दो चूड़ियां बरामद

इसमें बताया कि 30 जून को चोर खिड़की की जाली काटकर घुसे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों को चिन्हित कर पकड़ लिया। पुलिस इस मामले में नरेना निवासी कानाराम उर्फ कालू बावरिया, कानाराम बडच्या, चाकसू निवासी नरेन्द्र पंवार, मालपुरा गेट निवासी दीपक कोच्या, रामकरण और शिवदासपुरा निवासी लक्ष्मण उर्फ चुनिया को गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे मामले में कांस्टेबल गणेश की अहम भूमिका रही है।