रेलवे बना मौसम का भविष्यवक्ता: घना कोहरा कब होगा पता नहीं, लेकिन अभी से रद्द कर दी कई ट्रेनें, लिस्ट देख लें

जयपुर: मानसून का सीजन अभी खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे को दिसंबर-फरवरी में छाने वाले कोहरे की चिंता सताने लगी है। इसी कारण रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों के फेरे घटाने और कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने का फैसला किया है।
बता दें कि यह व्यवस्था 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अजमेर-अमृतसर द्विसाप्ताहिक (गुरुवार-शनिवार) ट्रेन के 26 ट्रिप रद्द कर दिए गए हैं। यह ट्रेन 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 दिसंबर, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 जनवरी और 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 व 28 फरवरी को नहीं चलेगी। वहीं, अमृतसर-अजमेर द्विसाप्ताहिक (शुक्रवार-रविवार) ट्रेन भी इन्हीं तारीखों पर कुल 26 फेरे रद्द रहेगी।
इसी प्रकार अजमेर-सियालदाह एक्सप्रेस (प्रतिदिन चलने वाली) के भी 39 ट्रिप रद्द किए गए हैं। यह ट्रेन 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 दिसंबर, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 जनवरी और 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 व 28 फरवरी को नहीं चलेगी। वहीं, सियालदाह-अजमेर एक्सप्रेस के भी इसी अवधि में 39 फेरे रद्द रहेंगे।
इसके अलावा, डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस, जो प्रतिदिन चलती है, उसके भी दिसंबर से फरवरी तक प्रत्येक शनिवार को कुल 13 ट्रिप रद्द रहेंगे। लालगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को रद्द रहेगी।
रेलवे ने कहा है कि कोहरे के मौसम में दृश्यता काफी कम हो जाती है, जिससे ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही प्रभावित होती है। इसी कारण यह कदम उठाया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन से अवश्य ले लें।