रेलवे बना मौसम का भविष्यवक्ता: घना कोहरा कब होगा पता नहीं, लेकिन अभी से रद्द कर दी कई ट्रेनें, लिस्ट देख लें



इसी प्रकार अजमेर-सियालदाह एक्सप्रेस (प्रतिदिन चलने वाली) के भी 39 ट्रिप रद्द किए गए हैं। यह ट्रेन 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 दिसंबर, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 जनवरी और 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 व 28 फरवरी को नहीं चलेगी। वहीं, सियालदाह-अजमेर एक्सप्रेस के भी इसी अवधि में 39 फेरे रद्द रहेंगे।

इसके अलावा, डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस, जो प्रतिदिन चलती है, उसके भी दिसंबर से फरवरी तक प्रत्येक शनिवार को कुल 13 ट्रिप रद्द रहेंगे। लालगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को रद्द रहेगी।