जयपुर: श्याम नगर विकास समिति चुनाव विवादों में, निष्पक्षता और प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल

शिकायती पत्र के मुताबिक वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप गुगलिया पिछले करीब आठ वर्षों से पद पर हैं और उन पर निर्णय प्रक्रिया में एकतरफा रवैया अपनाने के आरोप लगे हैं। वहीं, चुनाव अधिकारी एस के विजय की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। कुछ सदस्यों का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की घोषणा की गई, जिसे आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में देखा गया। हालांकि, बाद में विरोध के चलते इन्हें निरस्त कर दिया गया।