Jaipur News: जयपुर में जाम से राहत की तैयारी, तीन सड़क होंगी सिग्नल फ्री, एलिवेटेड रोड का काम तेज करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रमुख चौराहों और बाजारों में पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए नियंत्रित क्रॉसिंग व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। विद्यालय क्षेत्रों में संकेत बोर्ड, गति नियंत्रण और जेबरा क्रॉसिंग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने महल रोड, डिग्गी रोड और कालवाड़ रोड पर सेक्टर रोड से जुड़े कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। इसके अलावा, जेडीए, नगर निगम और यातायात पुलिस को शहर में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित और नियमानुसार संचालित करने को कहा।