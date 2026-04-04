Jodhpur Elevated Road: जोधपुर में एलिवेटेड रोड का काम शुरू, 669 करोड़ रुपए आएगी लागत, लोगों को मिलेगी बड़ी सुविधा

जोधपुर। शहर में बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड बनाने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचआइए) की ओर से कार्य करने वाली कम्पनी के कर्मचारियों व श्रमिकों ने आखलिया सर्कल से चौपासनी रोड पर मिट्टी, पानी व मजबूती परखने के लिए सैम्पलिंग शुरू की। इसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर फाउण्डेशन की डिजाइन बनाई जाएगी। यह काम पूरा होने पर 15 जून के बाद एलिवेटेड रोड बनाने का कार्य शुरू होगा।