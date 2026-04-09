Sumerpur Jawai Dam: जवाई बांध स्टेशन का बदला नाम, अब सुमेरपुर जवाई बांध के रूप में मिली नई पहचान

स्टेशन के नाम के साथ अब स्टेशन कोड भी जवाई बांध के स्थान पर सुमेरपुर जवाई बांध के अनुरूप बदल दिया गया है। नया कोड एसजेडब्ल्यूबी निर्धारित किया गया है। इससे सुमेरपुर क्षेत्र की पहचान को मजबूती मिलेगी तथा यात्रियों को अपने गंतव्य की स्पष्ट और सटीक जानकारी प्राप्त होगी। रेलवे प्रशासन की ओर से बताया गया है कि संशोधित नाम और कोड को रेलवे की सभी प्रमुख प्रणालियों जैसे पीआरएस और यूटीएस में चरणबद्ध तरीके से अपडेट किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को टिकट बुकिंग और यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।