Jaipur Sirsi Road Encroachment: 160 फीट सड़क के लिए 300+ दुकानें हटेंगी, JDA का बड़ा एक्शन प्लान

जयपुर। शहर की ट्रैफिक लाइफलाइन मानी जाने वाली सिरसी रोड पर एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने 200 फीट बाइपास से सिरसी मोड़ तक करीब 4.5 किलोमीटर के हिस्से में सड़क को मास्टर प्लान के अनुसार 160 फीट चौड़ा करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस दायरे में 300 से अधिक दुकानें, मकानों के हिस्से, रिसोर्ट, विवाह स्थल और पेट्रोल पंप कार्रवाई की जद में हैं।