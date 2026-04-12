12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Sirsi Road Encroachment: 160 फीट सड़क के लिए 300+ दुकानें हटेंगी, JDA का बड़ा एक्शन प्लान

शहर की ट्रैफिक लाइफलाइन मानी जाने वाली सिरसी रोड पर एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने 200 फीट बाइपास से सिरसी मोड़ तक करीब 4.5 किलोमीटर के हिस्से में सड़क को मास्टर प्लान के अनुसार 160 फीट चौड़ा करने की तैयारी पूरी कर ली है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

image

Ashwani Bhadauria

Apr 12, 2026

जयपुर। शहर की ट्रैफिक लाइफलाइन मानी जाने वाली सिरसी रोड पर एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने 200 फीट बाइपास से सिरसी मोड़ तक करीब 4.5 किलोमीटर के हिस्से में सड़क को मास्टर प्लान के अनुसार 160 फीट चौड़ा करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस दायरे में 300 से अधिक दुकानें, मकानों के हिस्से, रिसोर्ट, विवाह स्थल और पेट्रोल पंप कार्रवाई की जद में हैं।

खास बात यह है कि इस बार बुलडोजर चलने से पहले JDA ने संवाद की रणनीति अपनाई है। पिछले एक महीने से 14 टीमें इलाके में लगातार व्यापारियों और स्थानीय लोगों को समझा रही हैं। इसका असर भी दिखने लगा है...कई व्यापारियों ने नुकसान कम करने के लिए खुद ही अपनी दुकानें हटानी शुरू कर दी हैं।

क्या हो रहा है मौके पर?
जोन स्तर पर सर्वे के बाद अतिक्रमण चिन्हित
प्रवर्तन शाखा ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए
15 अप्रैल से डिमार्केशन शुरू होने की संभावना

8 जोन टीमें और 6 प्रवर्तन टीमें लगातार कर रही हैं संवाद कोर्ट के आदेश से बढ़ी सख्ती

यह पूरी कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश के तहत हो रही है। कोर्ट की डबल बेंच ने मास्टर प्लान के अनुरूप सड़कचौड़ीकरण के निर्देश दिए हैं और 13 मई तक पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। JDA अधिकारियों का कहना है कि इसी समयसीमा को ध्यान में रखते हुए तेजी से काम किया जा रहा है।

आयुक्त खुद कर रहे मॉनिटरिंग
JDA आयुक्त सिद्धार्थ महाजन इस अभियान को लेकर लगातार फीडबैक ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने खुद सिरसी रोड का दौरा कर व्यापारियों से बातचीत की और उन्हें स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रेरित किया।

पहले भी चला था ‘पीला पंजा’
गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में भी JDA ने इसी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए झाड़खंडमोड़ तिराहे से 200 फीट बाइपास तक 200 से अधिक निर्माणों को ध्वस्त किया था।

JDA का दावा
किसी भी प्रभावित के पास सड़क सीमा में वैध पट्टा नहीं
सभी पट्टे 160 फीट सड़क सीमा छोड़कर ही जारी किए गए

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Apr 2026 04:53 pm

Published on:

12 Apr 2026 04:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Sirsi Road Encroachment: 160 फीट सड़क के लिए 300+ दुकानें हटेंगी, JDA का बड़ा एक्शन प्लान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics : राजस्थान BJP ने जारी की 44 'वक्ताओं' की सूची, जानें किसे-कहां-क्या मिली ज़िम्मेदारी?

Madan Rathore
जयपुर

महाप्रभु वल्लभाचार्य का प्राकट्य दिवस विशेष

जयपुर

Rajasthan Politics : किसानों के 'ड्यूटी ऑवर्स' पर सियासत गरम, सीएम भजनलाल के बाद अब क्या बोले अशोक गहलोत? 

ashok gehlot bhajanlal sharma File PIC
जयपुर

Rajasthan Politics : 'जिन्हें ABCD नहीं मालूम, वो कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस', रिफायनरी मुद्दे पर 'भड़के' अशोक गहलोत, वसुंधरा को लेकर कही ये बड़ी बात

Ashok Gehlot and Vasundhara Raje - File PIC
जयपुर

जयपुर में ‘आरॊहन–नेशनल वूमेन कॉन्क्लेव’ 14-15 अप्रेल को, महिला सशक्तिकरण का बनेगा मंच

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.