महाप्रभु वल्लभाचार्य का प्राकट्य दिवस विशेष

गोवर्द्धन दास बिन्नाणी-

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिले में स्थित चम्पारण, जहां रायपुर से लगभग एक से डेढ़ घंटे में सड़क रास्ते से आसानी से पहुंचा जा सकता है। वैष्णव पीठ पूरे भारत और विदेशों में रहनेवाले वैष्णव भक्तों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है क्योंकि यहां वैष्णव सम्प्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्यजी का जन्म हुआ था। हालांकि उनका पैतृक गांव आंध्र प्रदेश में स्थित था। उनके पिता लक्ष्मण भट्टजी व माता इल्लम्मागारूजी अपने पूर्वजों की तरह ही बहुत ही धार्मिक थे। उनके वंशजों ने 100 सोमयज्ञों का संकल्प जब लिया था उस समय मुरली मनोहर श्री कृष्ण पीताम्बर-पीली धोती पहने प्रकट हो बता दिया था कि जब आपके वंश में 100 सोमयज्ञ पूरे हो जाएंगे, तो मैं स्वयं धर्म की रक्षा के लिए आपके वंशज के रूप में जन्म लूंगा और 100 वां सोमयज्ञ लक्ष्मण भट्टजी के द्वारा पूर्ण करते ही इल्लम्मागारूजी गर्भवती हो गईं।