Rajasthan Politics : ‘जिन्हें ABCD नहीं मालूम, वो कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस’, रिफायनरी मुद्दे पर ‘भड़के’ अशोक गहलोत, वसुंधरा को लेकर कही ये बड़ी बात

भाजपा के वर्तमान नेतृत्व और प्रवक्ताओं पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जैसे जटिल विषयों पर वे लोग बयान दे रहे हैं जिन्हें इस तकनीक की बुनियादी समझ ABCD भी नहीं है।



उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम लेते हुए कहा, "अगर रिफाइनरी पर डिबेट करनी है तो वसुंधरा जी को सामने लाएं। उन्हें पता था कि हमने क्या एग्रीमेंट किया और उन्होंने क्या गलतियां कीं। आज के दौर में सिर्फ वसुंधरा राजे ही रिफाइनरी पर बोलने का अधिकार रखती हैं, बाकी नेता तो सिर्फ रटे-रटाए भाषण ठोंक रहे हैं।"