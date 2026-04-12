Rajasthan Politics : राजस्थान BJP ने जारी की 44 ‘वक्ताओं’ की सूची, जानें किसे-कहां-क्या मिली ज़िम्मेदारी?

राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती को प्रदेश भर में उत्सव के रूप में मनाने के लिए कमर कस ली है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार पार्टी ने 44 वरिष्ठ नेताओं और वक्ताओं की एक विस्तृत सूची जारी की है। ये वक्ता 13 और 14 अप्रैल को राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे और बाबा साहब के जीवन दर्शन व आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डालेंगे।