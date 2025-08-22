हाल-ए-एसएमएस: दवा के बजाय मिल रहा बदहाली का जहर, मरीजों के लिए अस्पताल और परिजनों के लिए यातना भरा चौराहा



गेट नंबर 3 से गेट नंबर 2 के बीच फुटपाथ का नामोनिशान तक नहीं था। कियोस्क वाले सड़क तक फैल चुके थे। फलों की क्वालिटी खराब थी और कई कियोस्क छोटे-छोटे ढाबों में बदल गए थे, जिनके आसपास गंदगी साफ दिख रही थी। गेट नंबर 2 के सामने एंबुलेंस फंसी खड़ी थी और मरीजों को लोग हाथ पकड़कर सड़क पार करा रहे थे। ठेलों पर जूस और चाय बिक रही थी, जहां मक्खियों-मच्छरों का डेरा था।