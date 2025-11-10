जयपुर में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग की दीवार गिरी, मकान मालिक की मौत

हादसे की सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे दो लोगों (मकान मालिक और एक मजदूर) को बाहर निकाला। उन्हें इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मकान मालिक को मृत घोषित कर दिया गया।