जयपुर में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग की दीवार गिरी, मकान मालिक की मौत

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। सुभाष चौक थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग की दीवार गिर गई। हादसे के समय कुछ मजदूर वहां काम कर रहे थे, जो मलबे के नीचे दब गए।
हादसे की सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे दो लोगों (मकान मालिक और एक मजदूर) को बाहर निकाला। उन्हें इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मकान मालिक को मृत घोषित कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार सुभाष चौक के पन्नी गरान मोहल्ले में मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। इस दौरान दोपहर को अचानक बिल्डिंग की दीवार गिर गई। अचानक हुए घटनाक्रम से हड़कंप मच गया।
घटना की जानकारी मिलते ही लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
थानाधिकारी किशन कुमार यादव ने बताया कि हादसे की वजह प्रारंभिक रूप से निर्माण कार्य में लापरवाही लग रही है, हालांकि इसकी जांच की जा रही है। सिविल डिफेंस की टीम ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है।
