Jaipur: सब्जी बेचने वाले की चमकी किस्मत, पंजाब लॉटरी ने बना दिया 11 करोड़ का मालिक, इतना कटेगा टैक्स

Jaipur News: पंजाब सरकार की दिवाली बंपर लॉटरी 2025 ने राजस्थान के एक साधारण सब्जी विक्रेता, अमित सेहरा, की किस्मत पूरी तरह से बदल दी है। जयपुर की गलियों में आलू.टमाटर का ठेला लगाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले अमित को जब पता चला कि उन्होंने ₹11 करोड़ का पहला पुरस्कार जीता है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गरीबी में जी रहे इस शख्स के लिए यह खबर किसी चमत्कार से कम नहीं थी।