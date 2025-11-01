91 हजार को सरकारी नौकरी, 1.50 लाख प्रक्रियाधीन, 140 करोड़ के लोन… युवाओं को लेकर क्या है सरकार का प्लान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने 91 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी हैं। इसके साथ ही, लगभग डेढ़ लाख (1.5 लाख) से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से जारी है, जो युवाओं को रोज़गार के और अवसर प्रदान करेगी। सरकार के से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस बारे में जानकारी जारी की है।