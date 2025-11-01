Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

91 हजार को सरकारी नौकरी, 1.50 लाख प्रक्रियाधीन, 140 करोड़ के लोन… युवाओं को लेकर क्या है सरकार का प्लान

Rajasthan Jobs News: उन्होंने आगे कहा कि ऋण वितरण का उद्देश्य प्रदेश में एक सशक्त युवा उद्यमी वर्ग तैयार करना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 01, 2025

Rajasthan 9 MLAs wrote a letter to CM Bhajanlal made this demand know what is matter

राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने 91 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी हैं। इसके साथ ही, लगभग डेढ़ लाख (1.5 लाख) से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से जारी है, जो युवाओं को रोज़गार के और अवसर प्रदान करेगी। सरकार के से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस बारे में जानकारी जारी की है।

युवा उद्यमियों को 140 करोड़ का ऋण स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने केवल सरकारी नौकरियों पर ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने और विस्तार करने में सहायता देने के लिए अब तक 140 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। यह पहल युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर (रोजगार मांगने वाले से रोज़गार देने वाले) बनने में मदद करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

पारदर्शी भर्ती और सशक्तिकरण पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य फोकस पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर है। 91 हजार से अधिक नियुक्तियाँ देना और 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखना यह दर्शाता है कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए त्वरित गति से काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि ऋण वितरण का उद्देश्य प्रदेश में एक सशक्त युवा उद्यमी वर्ग तैयार करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार युवाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने जो कहा, वह करके दिखाया है और हम आगे भी युवाओं के कल्याण के लिए ऐसे ही ठोस कदम उठाते रहेंगे।" उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इन अवसरों का लाभ उठाएं और विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather: 30000 शादियों पर बारिश का संकट, 1 से 4 नवम्बर तक इन जिलों में बारिश, 5 से फिर बदलेगा मौसम
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 07:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 91 हजार को सरकारी नौकरी, 1.50 लाख प्रक्रियाधीन, 140 करोड़ के लोन… युवाओं को लेकर क्या है सरकार का प्लान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्म रथी : रथ माया

ओपिनियन

राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल से फंसे मुसाफिर, सुरक्षा का मुद्दा या दबाव बनाने की रणनीति

जयपुर

खुशखबरी: इन सैनिकों की सम्मान राशि बढ़ाने पर आया अपडेट, जयपुर-जोधपुर में मिलेंगी ये खास सुविधाएं

जयपुर

राजस्थान में आतंकी नेटवर्क का खुलासा: जयपुर समेत 4 जिलों से 5 लोग हिरासत में, मदरसे में पढ़ाते हैं 2 संदिग्ध

Rajasthan Terrorist network exposed
जयपुर

Rajasthan: ये दवा तो नकली है… राजस्थान में लाखों की खेप बाजार में बिकने के बाद चला पता, अब कंपनी पर एक्शन की तैयारी

fake-medicine
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.