91 हजार को सरकारी नौकरी, 1.50 लाख प्रक्रियाधीन, 140 करोड़ के लोन… युवाओं को लेकर क्या है सरकार का प्लान

राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने 91 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी हैं। इसके साथ ही, लगभग डेढ़ लाख (1.5 लाख) से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से जारी है, जो युवाओं को रोज़गार के और अवसर प्रदान करेगी। सरकार के से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस बारे में जानकारी जारी की है।
मुख्यमंत्री ने केवल सरकारी नौकरियों पर ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने और विस्तार करने में सहायता देने के लिए अब तक 140 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। यह पहल युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर (रोजगार मांगने वाले से रोज़गार देने वाले) बनने में मदद करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य फोकस पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर है। 91 हजार से अधिक नियुक्तियाँ देना और 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखना यह दर्शाता है कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए त्वरित गति से काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि ऋण वितरण का उद्देश्य प्रदेश में एक सशक्त युवा उद्यमी वर्ग तैयार करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार युवाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने जो कहा, वह करके दिखाया है और हम आगे भी युवाओं के कल्याण के लिए ऐसे ही ठोस कदम उठाते रहेंगे।" उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इन अवसरों का लाभ उठाएं और विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
