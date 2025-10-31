Rajasthan Weather: 30000 शादियों पर बारिश का संकट, 1 से 4 नवम्बर तक इन जिलों में बारिश, 5 से फिर बदलेगा मौसम

नवंबर के प्रथम सप्ताह में भी राज्य के कुछ भागों में बारिश का दौर जारी रहने और विशेष रूप से दक्षिण-पूर्वी भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने की प्रबल संभावना है। यह पूर्वानुमान उन परिवारों के लिए चिंताजनक है जिन्होंने इस अबूझ मुहूर्त में विवाह समारोहों की योजना बनाई है।



हालांकि, मौसम विभाग ने राहत की खबर देते हुए बताया है कि 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। इसका मतलब है कि 5 नवंबर के बाद होने वाली शादियों के लिए मौसम साफ रहने की उम्मीद है।हजारों परिवारों को अब उम्मीद है कि देवउठनी एकादशी के अबूझ मुहूर्त पर इंद्रदेव मेहरबान रहेंगे और विवाह समारोह बिना किसी बड़ी अड़चन के संपन्न होंगे।