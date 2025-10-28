राजस्थान में फिर करवट लेगा मौसम, तीन नवम्बर से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में होगी बारिश

मौसम अपडेट। (प्रतीकात्मक फोटो)
राजस्थान में मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने एक महत्वपूर्ण पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य के पश्चिमी भागों में आगामी दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।
मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान इन क्षेत्रों में बारिश की कोई विशेष गतिविधि नहीं होगीए जिससे लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि, यह शुष्कता ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 नवंबर को एक और नया पश्चिमी विक्षोभपुनः सक्रिय होने जा रहा है। इस विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों में मौसम एक बार फिर करवट लेगा।
इस नए विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मेघगर्जन, गरज.चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। किसानों और आम जनता को इस संभावित मौसम परिवर्तन के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जारी विक्षोभ के चलते पहले ही करीब तीस अक्टूबर तक बारिश संबधी गतिविधियां जारी है। आज और कल तो आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश का अलर्ट पहले ही जारी है।
