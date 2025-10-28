राजस्थान में फिर करवट लेगा मौसम, तीन नवम्बर से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान इन क्षेत्रों में बारिश की कोई विशेष गतिविधि नहीं होगीए जिससे लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि, यह शुष्कता ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है।