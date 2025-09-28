फिर बदल रहा मौसम, बन रहा नया सिस्टम, इन जिलों में अक्टूबर में भी बारिश… Rajasthan के लिए IMD ने दी नई जानकारी

पश्चिमी विक्षोभ के असर से उदयपुर और कोटा संभागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान लोगों को मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि दिन और रात के तापमान में अंतर स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। कुल मिलाकर, राजस्थान में अभी दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। दिन में गर्मी और उमस, वहीं रात में हल्की ठंडक का अहसास हो रहा है। आने वाली हल्की बारिश इन स्थितियों में कुछ बदलाव ला सकती है।