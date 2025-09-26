16 साल के किशोर का यौन शोषण, मां के साथ थाने पहुंचा किशोर और रोते हुए बताई दर्दनाक कहानी… शादीशुदा महिला गिरफ्तार

बीकानेर जिले के नापासर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 24 वर्षीय शादीशुदा महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गहन जांच में सामने आया कि महिला ही नाबालिग का लैंगिक शोषण कर रही थी और बाद में उसे डराने.धमकाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया।
थानाधिकारी लक्ष्मण सुथार ने बताया कि पीड़ित की मां ने जुलाई में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप था कि महिला ने उसके नाबालिग बेटे से शारीरिक संबंध बनाए, खाते से रुपए निकलवाए और मोबाइल फोन भी ले लिया। जब नाबालिग ने महिला की मांगें मानने से इनकार किया तो उसने उल्टा थाने में रेप केस दर्ज करवा दिया।
पुलिस ने जब गहन जांच की तो महिला के आरोप झूठे पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि महिला नाबालिग पर दबाव बनाकर रुपए ऐंठती थी और धमकी देती थी कि अगर उसने मना किया तो वह उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा देगी।
इस मामले में नापासर पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए लगातार निगरानी की और अंततः आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को पोक्सो एक्ट न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आमतौर पर यौन शोषण के मामलों में पुरुष आरोपी होते हैं, लेकिन इस मामले में महिला के खिलाफ मामला दर्ज होना और उसकी गिरफ्तारी होना समाज में जागरूकता का संकेत है। यह मामला इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस हर शिकायत की निष्पक्ष जांच कर रही है। इस कार्रवाई में महिला कॉन्स्टेबल माया, महिला कॉन्स्टेबल खीमियां, कांस्टेबल प्रदीप और कांस्टेबल विनोद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।