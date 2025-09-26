Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

16 साल के किशोर का यौन शोषण, मां के साथ थाने पहुंचा किशोर और रोते हुए बताई दर्दनाक कहानी… शादीशुदा महिला गिरफ्तार

Bikaner Crime News: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आमतौर पर यौन शोषण के मामलों में पुरुष आरोपी होते हैं, लेकिन इस मामले में महिला के खिलाफ मामला दर्ज होना और उसकी गिरफ्तारी होना समाज में जागरूकता का संकेत है।

बीकानेर

Jayant Sharma

Sep 26, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर एआई

बीकानेर जिले के नापासर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 24 वर्षीय शादीशुदा महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गहन जांच में सामने आया कि महिला ही नाबालिग का लैंगिक शोषण कर रही थी और बाद में उसे डराने.धमकाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया।

थानाधिकारी लक्ष्मण सुथार ने बताया कि पीड़ित की मां ने जुलाई में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप था कि महिला ने उसके नाबालिग बेटे से शारीरिक संबंध बनाए, खाते से रुपए निकलवाए और मोबाइल फोन भी ले लिया। जब नाबालिग ने महिला की मांगें मानने से इनकार किया तो उसने उल्टा थाने में रेप केस दर्ज करवा दिया।

पुलिस ने जब गहन जांच की तो महिला के आरोप झूठे पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि महिला नाबालिग पर दबाव बनाकर रुपए ऐंठती थी और धमकी देती थी कि अगर उसने मना किया तो वह उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा देगी।

इस मामले में नापासर पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए लगातार निगरानी की और अंततः आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को पोक्सो एक्ट न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आमतौर पर यौन शोषण के मामलों में पुरुष आरोपी होते हैं, लेकिन इस मामले में महिला के खिलाफ मामला दर्ज होना और उसकी गिरफ्तारी होना समाज में जागरूकता का संकेत है। यह मामला इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस हर शिकायत की निष्पक्ष जांच कर रही है। इस कार्रवाई में महिला कॉन्स्टेबल माया, महिला कॉन्स्टेबल खीमियां, कांस्टेबल प्रदीप और कांस्टेबल विनोद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Published on:

26 Sept 2025 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / 16 साल के किशोर का यौन शोषण, मां के साथ थाने पहुंचा किशोर और रोते हुए बताई दर्दनाक कहानी… शादीशुदा महिला गिरफ्तार

