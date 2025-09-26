16 साल के किशोर का यौन शोषण, मां के साथ थाने पहुंचा किशोर और रोते हुए बताई दर्दनाक कहानी… शादीशुदा महिला गिरफ्तार

इस मामले में नापासर पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए लगातार निगरानी की और अंततः आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को पोक्सो एक्ट न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आमतौर पर यौन शोषण के मामलों में पुरुष आरोपी होते हैं, लेकिन इस मामले में महिला के खिलाफ मामला दर्ज होना और उसकी गिरफ्तारी होना समाज में जागरूकता का संकेत है। यह मामला इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस हर शिकायत की निष्पक्ष जांच कर रही है। इस कार्रवाई में महिला कॉन्स्टेबल माया, महिला कॉन्स्टेबल खीमियां, कांस्टेबल प्रदीप और कांस्टेबल विनोद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।