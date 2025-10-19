Jaipur News: ये कैसा अजब-गजब खुलासा- चोर गैंग पकड़ी, लाखों का नहीं 35 रुपए का ‘सोना’ बरामद

हाल ही वैशाली नगर थाना अंतर्गत खातीपुरा स्थित कल्याण कॉलोनी में राजकुमार शर्मा के घर करीब 30 लाख रुपए कीमत के जेवर चोरी कर ले गए थे। वारदात के समय पीड़ित पत्नी के साथ गोविंददेवजी मंदिर में मंगला आरती के दर्शन करने गए थे। राजकुमार ने आरोप लगाया कि जब चोर पकड़े गए, तब उनके घर से चोरी हुए पूरे जेवर बरामद होना बताया। शनिवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो नकली सोने के पूरे जेवर बरामद होना बताया, जबकि असली सोने के जेवर में से रखड़ी व एक अंगूठी ही बरामद होना बताया। असली सोने के लाखों रुपए कीमत की रुद्राक्ष की माला, चेन, दो अंगूठी व अन्य कीमती सामान बरामद होने से इनकार कर दिया।