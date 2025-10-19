Jaipur News: ये कैसा अजब-गजब खुलासा- चोर गैंग पकड़ी, लाखों का नहीं 35 रुपए का ‘सोना’ बरामद

वैशाली नगर पुलिस ने नकबजनी के दो आरोपी पकड़े, पत्रिका फोटो
जयपुर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने शहर में एक के बाद एक चोरी की वारदात करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर दो नकबजनों को गिरफ्तार किया। लेकिन खुलासे में अजब-गजब तब हो गया, जब पुलिस ने चोरों से नकली सोना तो बरामद करना बताया और असली सोना नहीं मिलना बताया। पीड़ित का आरोप है कि चोर पकड़े गए तब पूरा सोना मिलने की जानकारी दी गई, लेकिन तीन दिन बाद पुलिस ने खुलासा किया तो उनका असली सोना ही गायब हो गया। यह तो पुलिस या फिर चोर ही बता सकते हैं कि पीड़ित के घर से चोरी हुआ सोना कहां गया। पीड़ित ने पुलिस के आला अधिकारियों से भी इस संबंध में गुहार लगाई है।
हाल ही वैशाली नगर थाना अंतर्गत खातीपुरा स्थित कल्याण कॉलोनी में राजकुमार शर्मा के घर करीब 30 लाख रुपए कीमत के जेवर चोरी कर ले गए थे। वारदात के समय पीड़ित पत्नी के साथ गोविंददेवजी मंदिर में मंगला आरती के दर्शन करने गए थे। राजकुमार ने आरोप लगाया कि जब चोर पकड़े गए, तब उनके घर से चोरी हुए पूरे जेवर बरामद होना बताया। शनिवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो नकली सोने के पूरे जेवर बरामद होना बताया, जबकि असली सोने के जेवर में से रखड़ी व एक अंगूठी ही बरामद होना बताया। असली सोने के लाखों रुपए कीमत की रुद्राक्ष की माला, चेन, दो अंगूठी व अन्य कीमती सामान बरामद होने से इनकार कर दिया।
वैशाली नगर थाना पुलिस ने बताया कि मूलतः मध्यप्रदेश के इनपून भोगावा निवासी दर्शन सिंह व देवास के कन्नौद निवासी जरनैल सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रेस नोट में आरोपियों से 35 रुपए का माल बरामद करने का दावा भी किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने शहर में 27 नकबजनी व 17 बाइक चोरी करने की वारदात कबूली है। आरोपियों का एक साथी फरार है। आरोपी नकबजनी करने के लिए बाइक चोरी करते थे। आरोपियों को नशे की लत है। वे मौज-मस्ती के लिए रात्रि के समय मकानों के बाहर ताला लगा देख उनमें नकबजनी करते थे।
