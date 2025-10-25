Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Airport: विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर से, 37 स्थानों के लिए फ्लाइट्स, पहली बार भूटान-वियतनाम जुड़ेंगे

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार रात से विंटर शेड्यूल लागू हो जाएगा। इस बार भूटान, वियतनाम के साथ ही नागपुर, नवी मुंबई, नोएडा से भी जयपुर की सीधी एयर कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 25, 2025

जयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल कल से लागू, फोटो एक्स

Jaipur International Airport: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार रात से विंटर शेड्यूल लागू हो जाएगा। इस बार भूटान, वियतनाम के साथ ही नागपुर, नवी मुंबई, नोएडा से भी जयपुर की सीधी एयर कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी।

अमृतसर, भोपाल के लिए फ्लाइट बंद हो जाएगी। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार 26 अक्टूबर रात से लागू हो रहा विंटर शेड्यूल 28 मार्च तक जारी रहेगा। इस बीच जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 37 डेस्टिनेशन के लिए हर सप्ताह 1116 घरेलू व 95 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। ऐसे में यहां हर दिन औसतन 173 फ्लाइट्स की आवाजाही होगी। समर शेड्यूल की तुलना में 50 फीसदी फ्लाइट्स ज्यादा व गत वर्ष के विंटर शेड्यूल की तुलना में 18 फीसदी फ्लाइट्स बढ़ी हैं। समर शेड्यूल में फ्लाइट्स की संख्या 55 थीं, जो इस शेड्यूल में बढ़कर 86 हो जाएंगी।

पहली बार भूटान-वियतनाम की फ्लाइट

जयपुर से पहली बार भूटान-वियतनाम एयरलाइंस अपनी उड़ान शुरू करेगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोगों को दिल्ली-मुंबई भी नहीं जाना पड़ेगा। यहीं से सीधी फ्लाइट मिल जाएगी। इस शेड्यूल में आबूधाबी, दुबई, कुआलालंपुर, मस्कट, शारजाह, बैंकॉक के अलावा नए डेस्टिनेशन पारो (भूटान), हनोई (वियतनाम) के लिए भी फ्लाइट शुरू हो जाएगी।

बंद नहीं होगी बीकानेर-कुल्लू-मनाली फ्लाइट

शेड्यूल में घरेलू फ्लाइट ऑपरेशन में अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बीकानेर, बेंगलूरु, मुंबई, कोलकाता, देहरादून, दिल्ली, नोएडा, गुवाहाटी, गोवा, नॉर्थ गोवा,हिंडन, हिसार, हैदराबाद, इंदौर, चंडीगढ़,बेलगाम, नागपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कुल्लू-मनाली,लखनऊ, चेन्नई, नवी मुंबई, पुणे, सूरत, उदयपुर, वाराणसी शामिल हैं।

इंडिगो करेगी सर्वाधिक फ्लाइट ऑपरेट

इस विंटर शेड्यूल में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर सप्ताह प्रमुख एयरलाइंस कंपनियों में इंडिगो एयरलाइंस 687 फ्लाइट, एअर इंडिया एक्सप्रेस 185, एअर इंडिया 136, स्पाइसजेट 84,एतिहाद एयरवेज 20, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर अरेबिया 14-14 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स संचालित करेंगी।

बीकानेर-उदयपुर के लिए फ्लाइट जारी

टूरिस्ट सीजन को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने जोधपुर, जैसलमेर रूट पर फ्लाइट संचालन में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि बीकानेर व उदयपुर के लिए समर शेड्यूल की तरह इस शेड्यूल में जयपुर से फ्लाइट का संचालन निरंतर जारी रहेगा।

Published on:

25 Oct 2025 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Airport: विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर से, 37 स्थानों के लिए फ्लाइट्स, पहली बार भूटान-वियतनाम जुड़ेंगे

