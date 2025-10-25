Jaipur Airport: विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर से, 37 स्थानों के लिए फ्लाइट्स, पहली बार भूटान-वियतनाम जुड़ेंगे

अमृतसर, भोपाल के लिए फ्लाइट बंद हो जाएगी। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार 26 अक्टूबर रात से लागू हो रहा विंटर शेड्यूल 28 मार्च तक जारी रहेगा। इस बीच जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 37 डेस्टिनेशन के लिए हर सप्ताह 1116 घरेलू व 95 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। ऐसे में यहां हर दिन औसतन 173 फ्लाइट्स की आवाजाही होगी। समर शेड्यूल की तुलना में 50 फीसदी फ्लाइट्स ज्यादा व गत वर्ष के विंटर शेड्यूल की तुलना में 18 फीसदी फ्लाइट्स बढ़ी हैं। समर शेड्यूल में फ्लाइट्स की संख्या 55 थीं, जो इस शेड्यूल में बढ़कर 86 हो जाएंगी।