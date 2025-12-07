रोड पर शोऑफ से क्राइम तक काली फिल्म के पीछे कौन… देखें काले पर्दे के गुनहगारों की पूरी लिस्ट

जयपुर। कारें… जो शहर में सफर सुगम बनाने के लिए हैं उन्हें वारदातों का औजार और टशनबाजी के लिए शोऑफ का जरिया बनाया जा रहा है। नतीजतन आमजन का चैन छिन रहा है, सड़कें डर का घर बन रही है। काले रंग और काले शीशों के पीछे कानून से मुंह छिपाया जा रहा है। शहर तथा समाज की सुरक्षा पर सीधा संकट पैदा किया जा रहा है।

धार और अन्य एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल) से लगातार वारदातों और सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं के बाद जयपुर पुलिस ने ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आमजन और विशेषज्ञों का कहना है कि मोटर व्हीकल (एमवी) एक्ट के प्रावधानों के दायरे में वाहन के मालिक को भी लाया जाना चाहिए, न केवल वाहन चला रहे व्यक्ति को।