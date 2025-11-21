Jaipur News: लाइफ लाइन स्टोर में कथित करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश; संगठित भ्रष्टाचार की परतें उधड़ने लगीं, अधिकारियों की चुप्पी सवालों में

प्रावधान के अनुसार, विलंबित आपूर्ति पर 2.5 से 10 प्रतिशत तक पेनल्टी वसूल की जानी चाहिए। एफआइआर में बताया गया है कि वर्ष 2012 से 2019 तक कुल 5.06 करोड़ रुपए की पेनल्टी योग्य राशि में से केवल 3.63 करोड़ रुपए ही वसूली गई, जबकि शेष 1.43 करोड़ रुपए की वसूली जानबूझकर रोकी गई। इस अवधि में पदस्थ रहे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ सहायक, फार्मासिस्ट, मुख्य लेखाधिकारी और वित्तीय सलाहकार सहित कई अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी तय की गई है। स्वास्थ्य विभाग की 2019 की रिपोर्ट और वर्षों से लंबित पेनल्टी वसूली के आधार पर एसीबी ने प्रारंभिक प्रमाण मिलने पर एफआइआर दर्ज की है।