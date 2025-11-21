Jaipur News: टमाटर अब नहीं ‘मजेदार’ दिखा रहा सुर्ख लाल रंग, 90 रुपए प्रति किलोग्राम तक खुदरा दर, बिगड़ा रसोई का बजट

Muhana Fruit and Vegetable Mandi: जयपुर। बच्चों की जिंगल्स 'अहा टमाटर बड़े मजेदार' आपने जरूर सुनी होगा, लेकिन हकीकत में टमाटर की बेतहाशा बढ़ रही कीमतों से जयपुर शहर के बाशिंदों के लिए अब टमाटर खरीदना मानों सपना बनने लगा है। घरों में रसोई के बिगड़ रहे बजट ने गृहणियों को चिंता में डाल दिया है। जयपुर में अक्टूबर माह में हुई बेमौसमी बारिश से शहर के आसपास होने वाली टमाटर की खेती बर्बाद होने का असर कीमतों पर पड़ा। अब दूसरे राज्यों से शहर की थोक सब्जी मंडियों में कम आवक से टमाटर आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगा है। आवक कम होने से अगले एक महीने तक टमाटर के दाम कम होने की संभावना फिलहाल कम है।