जल जीवन मिशन घोटाला: ईडी ने कोर्ट में कहा- पूर्व मंत्री जोशी ने 2.1 करोड़ और करीबी बड़ाया ने लिए 3.3 करोड़

ईडी ने इस मामले में 24 अप्रैल को राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। वहीं विशेष पीएमएलए कोर्ट ने जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोप गंभीर हैं और मामले में अनुसंधान लंबित है, ऐसे में जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाना उचित नहीं है।