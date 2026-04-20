Rajasthan Politics : BJP की जन आक्रोश पदयात्रा में बरसे CM भजनलाल, कहा- ‘इंडी गठबंधन का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब’

राजस्थान की राजधानी जयपुर आज 'नारी शक्ति वंदन' और 'जन आक्रोश' के नारों से गूंज उठी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 'जन आक्रोश महिला सम्मेलन' और उसके बाद प्रदेश कार्यालय से कांग्रेस दफ्तर तक निकली विशाल पदयात्रा ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस मंच से कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें 'महिला विरोधी' और 'परिवारवादी' करार दिया।