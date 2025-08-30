Rajasthan: नीमराणा में भी बसता है जापान… पीएम मोदी के दौरे से बढ़ी निवेश की उम्मीदें

जयपुर/बहरोड़। प्रदेश में नीमराणा स्थित जापानी औद्योगिक जोन भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग का बड़ा प्रतीक है। अब यहां और निवेश का सुनहरा दौर शुरू हो सकता है। उद्यमियों और स्थानीय प्रशासन को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा से जापानी निवेश में और तेजी होगी।
नीमराणा में जापानी जोन की शुरूआत वर्ष 2008 में भारत और जापान सरकारों के बीच एक विशेष आर्थिक सहयोग समझौते के तहत हुई थी। यह जोन राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर स्थित है और इसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआइसी) के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में इस जोन में 53 जापानी उद्योग कार्यरत है, जो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और अन्य क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं।
सरकार की विशेष नीति और पैकेज सूत्रों के मुताबिक जापानी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार नीमराणा में निवेश के लिए विशेष नीति और प्रोत्साहन पैकेज तैयार करने की योजना बना रही है। इन नीतियों में कर छूट, भूमि आवंटन में सहूलियत, और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक का कहना है कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा जापानी निवेशकों के लिए भारत, विशेष रूप से नीमराणा, को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी।
नीमराणा जापानी जोन के दूसरे चरण (नीमराणा-2) के विस्तार के साथ पास के घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में भी नए जापानी उद्योगों की स्थापना की प्रबल संभावना हैं। नीमराणा-2 का विकास और घीलोठ में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार इस क्षेत्र को जापानी निवेश का एक प्रमुख केंद्र बना सकता है। वर्तमान में घीलोठ में जापानी जोन के लिए 106 एकड़ जमीन आवंटित कर रखी है। जहां पर कुछ जापानी उद्योग स्थापित भी होने लगे है। वर्तमान में 5-6 जापानी उद्योगों का निर्माण कार्य चल रहा है।
जापानी जोन में इस वर्ष करीब 9 नए प्लॉट आवंटित किए गए हैं, जो इस क्षेत्र में बढ़ते निवेश और रुचि का संकेत है। नीमराणा जापानी जोन में वर्तमान में 45-50 हजार श्रमिक कार्यरत हैं, जो न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं, बल्कि क्षेत्र में रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।