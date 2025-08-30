Rajasthan: नीमराणा में भी बसता है जापान… पीएम मोदी के दौरे से बढ़ी निवेश की उम्मीदें

नीमराणा जापानी जोन के दूसरे चरण (नीमराणा-2) के विस्तार के साथ पास के घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में भी नए जापानी उद्योगों की स्थापना की प्रबल संभावना हैं। नीमराणा-2 का विकास और घीलोठ में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार इस क्षेत्र को जापानी निवेश का एक प्रमुख केंद्र बना सकता है। वर्तमान में घीलोठ में जापानी जोन के लिए 106 एकड़ जमीन आवंटित कर रखी है। जहां पर कुछ जापानी उद्योग स्थापित भी होने लगे है। वर्तमान में 5-6 जापानी उद्योगों का निर्माण कार्य चल रहा है।