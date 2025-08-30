Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: नीमराणा में भी बसता है जापान… पीएम मोदी के दौरे से बढ़ी निवेश की उम्मीदें

पीएम मोदी के जापान दौरे को लेकर राजस्थान के नीमराणा में स्थित जापानी औद्योगिक जोन से जुड़े व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस जोन में 53 जापानी उद्योग कार्यरत हैं, जिनसे 50 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 30, 2025

Japanese Industrial Zone Neemrana
नीमराणा का जापानी जोन उद्योग क्षेत्र। (फोटो-पत्रिका)

जयपुर/बहरोड़। प्रदेश में नीमराणा स्थित जापानी औद्योगिक जोन भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग का बड़ा प्रतीक है। अब यहां और निवेश का सुनहरा दौर शुरू हो सकता है। उद्यमियों और स्थानीय प्रशासन को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा से जापानी निवेश में और तेजी होगी।

नीमराणा में जापानी जोन की शुरूआत वर्ष 2008 में भारत और जापान सरकारों के बीच एक विशेष आर्थिक सहयोग समझौते के तहत हुई थी। यह जोन राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर स्थित है और इसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआइसी) के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में इस जोन में 53 जापानी उद्योग कार्यरत है, जो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और अन्य क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान बनेगा निवेश और शहरी विकास का हब, जयपुर में हाईटेक-आईटी सिटी प्रस्तावित, भिवाड़ी होगा नया गुरुग्राम
जयपुर
Chief Secretary Sudhanshu Pant

सरकार बना रही विशेष नीति

सरकार की विशेष नीति और पैकेज सूत्रों के मुताबिक जापानी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार नीमराणा में निवेश के लिए विशेष नीति और प्रोत्साहन पैकेज तैयार करने की योजना बना रही है। इन नीतियों में कर छूट, भूमि आवंटन में सहूलियत, और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

पीएम की जापान यात्रा से व्यापारियों को उम्मीदें

नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक का कहना है कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा जापानी निवेशकों के लिए भारत, विशेष रूप से नीमराणा, को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी।

घीलोठ में लगेंगे जापानी उद्योग

नीमराणा जापानी जोन के दूसरे चरण (नीमराणा-2) के विस्तार के साथ पास के घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में भी नए जापानी उद्योगों की स्थापना की प्रबल संभावना हैं। नीमराणा-2 का विकास और घीलोठ में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार इस क्षेत्र को जापानी निवेश का एक प्रमुख केंद्र बना सकता है। वर्तमान में घीलोठ में जापानी जोन के लिए 106 एकड़ जमीन आवंटित कर रखी है। जहां पर कुछ जापानी उद्योग स्थापित भी होने लगे है। वर्तमान में 5-6 जापानी उद्योगों का निर्माण कार्य चल रहा है।

9 नए प्लॉट आवंटित

जापानी जोन में इस वर्ष करीब 9 नए प्लॉट आवंटित किए गए हैं, जो इस क्षेत्र में बढ़ते निवेश और रुचि का संकेत है। नीमराणा जापानी जोन में वर्तमान में 45-50 हजार श्रमिक कार्यरत हैं, जो न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं, बल्कि क्षेत्र में रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Bisalpur Project: एक महीने से अतिरिक्त चार्ज के सहारे बीसलपुर प्रोजेक्ट, पेयजल परियोजनाओं का काम बंद की कगार पर
जयपुर
Bisalpur Project

Published on:

30 Aug 2025 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: नीमराणा में भी बसता है जापान… पीएम मोदी के दौरे से बढ़ी निवेश की उम्मीदें

