Bisalpur Project: एक महीने से अतिरिक्त चार्ज के सहारे बीसलपुर प्रोजेक्ट, पेयजल परियोजनाओं का काम बंद की कगार पर

जल जीवन मिशन मुख्य अभियंता का अतिरिक्त प्रभार अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ के पास था। अब यह पद ढाई महीने से रिक्त है। बिना काम 50 करोड़ के भुगतान की जांच भी ठप पड़ी है और जल कनेक्शन अटके हुए हैं। इस मामले में महज 24 आरोप पत्र ही कार्मिक विभाग को भेजे जा सके हैं। सीई का प्रभार लिंक ऑफिसर और सीई स्पेशल प्रोजेक्ट राजसिंह को सौंपा गया है।