राजस्थान में दिव्यांगजन कार्मिकों की होगी जांच, फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी लगने पर सरकार सख्त

हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आयोजित RAS भर्ती परीक्षा-2023 के इंटरव्यू में संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले सामने आए। आयोग की जांच में सामने आया कई अभ्यर्थी पहले से ही राजकीय सेवाओं में ग्रेड थर्ड टीचर, पटवारी या अन्य पदों पर कार्यरत हैं। इन सभी की पिछली सरकारी नियुक्तियां भी दिव्यांग श्रेणी कोटे से हुई है। ऐसे में दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच की जाएगी।