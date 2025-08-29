Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

‘ये दुख कई दिनों में मिटेगा’, हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर किरोड़ी लाल का जवाब; खोला 200 करोड़ का सच

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाइव डिबेट में हनुमान बेनीवाल पर उखड़ने की वजह बताई है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 29, 2025

Hanuman Beniwal-Kirodilal Meena
Photo- Patrika Network (File Photo)

Hanuman Beniwal-Kirodilal Meena: राजस्थान के दो बड़े नेता एक मीडिया चैनल की लाइव डिबेट में भिड़ गए। दोनों ने एक-दूसरे पर जमकर आरोप लगाए और बात बढ़कर तू-तड़क पर पहुंच गई। हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो वहीं किरोड़ी लाल ने भी बेनीवाल पर राज्यसभा कैंडिडेट को वोटे के देने के लिए 200 करोड़ लेने का आरोप मढ़ा। जिसके बाद अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाइव डिबेट में उखड़ने की वजह बताई है।

किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल हमारी पार्टी से गए हुए हैं, बार-बार कहते है कि मुझको छोड़कर चल गए, ये बात मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है। कल उन्होंने कहा कि आप बजरी में पैसा लेता है, आप नकली बीज को उजागर क्यों कर रहे हो, मैं जानता हूं। जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया।

कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं- किरोड़ी

उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर किसी को प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पर लटका देना। मेरे को इसका बुरा लगा, ऐसे में मैंने कुछ बात कह दी। उनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, मैंने तो नहीं ली। उन्होंने मुझे नजदीक से देखा हैं, मैंने उनको नजदीक से देखा है। लेकिन, उन्होंने ऐसे आरोप लगा दिए जिससे मैं दुखी हो गया और ये दुख कई दिनों में मिटेगा।

गहलोत से पैसे लिए तो उनके खिलाफ क्यों लड़ा?- किरोड़ी लाल

किरोड़ी लाल ने बेनीवाल के गहलोत से पैसे लेने के बयान पर कहा कि अगर मैंने पैसे लिए है तो प्रमाण दें और अगर लिए है तो मैं 5 साल गहलोत के खिलाफ क्यूं लड़ा। मैं आमागढ़ पर चढ़ा, वीरांगनाओं के आंदोलन के दौरान पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। ऐसा अपमान मेरे जैसे नेता का कभी राजस्थान में नहीं हुआ। पूरे 5 साल में मैं गहलोत से नहीं मिला। अगर मैंने बेनीवाल के पैसे देने के स्त्रोत बता दिए तो ठीक नहीं होगा।

किरोड़ी लाल को मैंने दिलवाए 200 करोड़- बेनीवाल

उधर, हनुमान बेनीवाल ने गुरूवार को मीडिया से बातचीत करते हुए किरोड़ी लाल मीणा पर आरोप लगाया था कि मैंने उनको अशोक गहलोत से 200 करोड़ रुपए दिलवाए थे। जब वे 2013 और 2008 के अंदर हेलीकॉप्टर से उड़े थे। 200 करोड़ एसएन गुप्ता के भुगतान के मैंने दिलवाए। एसएन गुप्ता, श्यामसुंदर कावरा हम तीनों थे।

मोरारका को पायलट के कहने पर दिया वोट- बेनीवाल

बेनीवाल ने कहा कि मेरा किरोड़ी लाल से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। लेकिन, जिस तू-तड़ाक की भाषा का प्रयोग किरोड़ी लाल ने किया मैं उसका आदी नहीं हूं। वो परेशान हैं, उनको योग-प्रणायाम की आवश्यकता है। मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। सब जानते हैं कि मोरारका कौन था, उसको किसने खड़ा किया। पायलट और रामेश्वर डूडी के कहने पर मैंने वोट दिया। पायलट ने बोला कि इनको भी साथ लो। अब आदमी चाहे जो आरोप लगाए। ये आदमी किसी का भी सगा नहीं है। किरोड़ी लाल तो अपनी कौम को ही गाली देता है।

पकड़वाना और छुड़वाना किरोड़ी लाल का धंधा- बेनीवाल

उन्होने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा रीट मामले में कांग्रेस के नेताओं से मिल लिए। उनसे भी सौदा कर लिया। उनका नाम क्यूं नहीं ले रहे है बताएं। उनकी सरकार है, एक भी कांग्रेस नेता को पकडकर दिखा दो। महेश जोश पकड़े गए, उसमें इनका कोई लेना-देना नहीं है। इन्होंने कुछ एजेंट छोड़ रखे हैं। वो कोई पेपर लाकर दे देते हैं, ये एसओजी पहुंच जाते है, फिर उसको छुड़ाने पहुंच जाते हैं, इन्होंने ये धंधा बना रखा है।

विवाद की यहां से हुई शुरुआत

एक निजी समाचार चैनल पर एसआई भर्ती रद्द होने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस दौरान दोनों नेताओं में जबरदस्त जुबानी जंग देखी गई। भर्ती रद्द होने को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अब बहुत से लोग बाइट देने आ जाएंगे। किरोड़ी ने इस पर पटलवार करते हुए कि मैं तो शुरू से कह रहा था परीक्षा रद्द करो। मेरी मर्यादा है कि सरकार में रहकर सड़क पर नहीं उतर सकता, लेकिन जितना बोला, उतना काफी है।

Updated on:

29 Aug 2025 06:12 pm

Published on:

29 Aug 2025 05:52 pm

