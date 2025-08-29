‘ये दुख कई दिनों में मिटेगा’, हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर किरोड़ी लाल का जवाब; खोला 200 करोड़ का सच

एक निजी समाचार चैनल पर एसआई भर्ती रद्द होने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस दौरान दोनों नेताओं में जबरदस्त जुबानी जंग देखी गई। भर्ती रद्द होने को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अब बहुत से लोग बाइट देने आ जाएंगे। किरोड़ी ने इस पर पटलवार करते हुए कि मैं तो शुरू से कह रहा था परीक्षा रद्द करो। मेरी मर्यादा है कि सरकार में रहकर सड़क पर नहीं उतर सकता, लेकिन जितना बोला, उतना काफी है।