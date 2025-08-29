Rajasthan Rain: बीकानेर, कोटा से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन, 9 जिले अलर्ट पर… अगले 120 मिनट में ‘मूसलाधार’ बारिश!

Rajasthan Weather News: राजस्थान में विदाई से पहले मानसून जबरदस्त मेहरबान है। उड़ीसा-छत्तीसगढ के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज कमजोर होकर एक परिसंचरण तंत्र के रूप में बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर, कोटा से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को जयपुर, अजमेर, उदयपुर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।