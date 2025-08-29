Rajasthan Rain: बीकानेर, कोटा से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन, 9 जिले अलर्ट पर… अगले 120 मिनट में ‘मूसलाधार’ बारिश!

Rajasthan Weather News: राजस्थान में विदाई से पहले मानसून जबरदस्त मेहरबान है। उड़ीसा-छत्तीसगढ के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज कमजोर होकर एक परिसंचरण तंत्र के रूप में बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर, कोटा से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को जयपुर, अजमेर, उदयपुर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
वहीं, पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश तथा दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना जताई है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना आगामी 4-5 दिन है।
मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 120 में जयपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने व एक दो दौर भारी वर्षा के होने के साथ-साथ आकाशीय बिजली 30-40Kmph तेज सतही हवा (अपेक्षित हवा की गति ) चलने की संभावना है।
विभाग ने जयपुर शहर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर, अजमेर में येलो अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा (20-30 kmph) की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं-कहीं पर भारी से अतिभारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा सज्जनगढ़ बांसवाड़ा में 136 मिलीमीटर दर्ज की गई।