Jaipur: बेशकीमती जमीन के नियमन के खेल में JDA भी शामिल, SC पहुंचते ही बैकफुट पर आया; ऐसे समझें पूरा मामला

सूत्रों के मुताबिक इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जेडीए अधिकारियों की नींद उड़ी और वे बैकफुट पर आ गए। नियमितीकरण के निर्णय को वापस लेने के लिए कोर्ट में अंडरटेकिंग देनी पड़ी। तत्कालीन आवासन मण्डल आयुक्त पवन अरोड़ा ने पट्टे जारी करने वाली जवाहर गृह निर्माण सहकारी समिति के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई।